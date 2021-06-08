Бьюти-блогер Петров, улетая из ЯНАО, оскорбил ямальцев

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Андрей Петров переждал ночь в секретной квартире в ЯНАО и улетел

Блогеру Андрею Петрову не понравилось, как его встретили в оскорбленном им Новом Уренгое местные жители. Он назвал их нецензурным словом, обозначающим убогость. Об этом он сообщил в Instagram, рассказывая о своих злоключениях в ЯНАО.

«До того, как поехать в квартиру, нас сначала спрятали в отделе полиции потому, что из аэропорта за нами ехало 30 машин с ******* (убогими — прим. URA.RU), которые хотели мести за их любимый город. Кстати, все происходило днем понедельника, у людей походу нет работы», — рассказывает Петров.

Также он сообщил, что только благодаря силовикам, которые встретили его в аэропорту, с ним ничего не произошло. Блогер переночевал в секретной квартире и улетел в Москву. Также он отметил, что Новый Уренгой он назвал убогим, используя более нецензурное слово, не по своему мнению — Петров, по его словам, листал списки с такими городами в интернете.

Ранее URA.RU сообщало, что Петров, выпив коктейлей с друзьями, решил отправится в самый убогий город России и выбрал Новый Уренгой. Когда блогер прибыл на место, его сопровождали силовики для его же безопасности — местным очень не понравилось высказывание об их городе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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