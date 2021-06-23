«Песняры» выиграли суд после концерта двойников в Екатеринбурге

Концерт экс-участников «Песняров» прошел в 2019 году в Доме офицеров в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Белорусский ансамбль «Песняры» выиграл суд у организаторов концертов, прошедших в 2019 году в России, в Екатеринбурге. Коллектив требовал возместить средства за выступления бывших артистов ансамбля, которые воспользовались зарегистрированным брендом «Песняры». Решение суда опубликовано на сайте электронного правосудия.

Представители коллектива 10 сентября 2020 года подали иск к Дому офицеров ЦВО в Екатеринбурге и трем компаниям-распространителям билетов — ООО «Большая сцена», «Яндекс.Медиасервисы» и «Кассир.ру Урал». С них в совокупности «Песняры» требовали 2,5 млн рублей. В апреле Свердловский арбитражный суд отказал «Песнярам» в удовлетворении иска. Белорусский ансамбль подал апелляцию, которая была удовлетворена. Судья отметил, что исполнители незаконно использовали товарный знак ансамбля в одной афише и баннерах, информирующих о проведении одного мероприятия.

«Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил: решение Арбитражного суда Свердловской области отменить. Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с ООО „Большая Сцена“, ООО „Кассир.ру Урал“, ООО „Яндекс.Медиасервисы“ солидарно 300 000 рублей, а также судебные расходы на уплату государственной пошлины в размере 4 260 рублей. В удовлетворении оставшейся части требований отказать», — говорится в определении суда.

«Песняры» — советский и белорусский вокально-инструментальный ансамбль, созданный в Минске в 1969 году. Коллектив стал известен благодаря песням «Косил Ясь конюшину», «Беловежская пуща», «Вологда» и другим.