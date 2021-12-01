Летевшие в Челябинск самолеты экстренно приземлились в Кольцово

Самолеты, следовавшие в аэропорт Челябинска, утром 1 декабря были перенаправлены в екатеринбургский аэропорт Кольцово. Об этом URA.RU сообщил представитель пресс-службы аэропорта Кольцово Андрей Клименских.
«В связи с закрытием аэропорта Челябинска в период с 3:50 до 5:00 утра 1 декабря, на запасной аэродром в Екатеринбург прибыли шесть рейсов: по два из Москвы и Санкт-Петербурга, по одному из Сургута и Ростова», — сообщил Клименских.
Он также добавил, что с пассажирами работают представители авиаперевозчиков. В настоящее время рейсы готовятся к вылету в пункт назначения. Сейчас Кольцово работает в штатном режиме. На момент публикации задержка была зафиксирована только у одного рейса «Уральских авиалиний» по направлению в Санкт-Петербург.
Челябинский аэропорт перестал принимать рейсы из-за выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов. Позднее неизвестные сообщили о минировании полосы в челябинском аэропорту.
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