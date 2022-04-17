Экс-пилот F1 поддержал показавшего скандальный жест гонщика из РФ

18 апреля 2022 в 05:31 Размер текста - 17 +

Экс-пилот «Формулы-1» поддержал скандального гонщика Северюхина Фото: Александр Мамаев © URA.RU Бывший российский пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин поддержал показавшего скандальный жест российского гонщика Артема Северюхина. По его словам, 15-летний спортсмен делал это неосознанно и не вкладывал в свой поступок никакого идеологического смысла. «Парню 15 лет, он еще совсем молодой, только что выиграл крутую гонку. Представляете, какие эмоции? Вы серьезно думаете, что он делал какие-то приветствия, какие-то жесты осознанно и пытался этим донести какую-то позицию?», — сказал Сироткин на видео, опубликованном в его telegram-канале. Северюхин, выступавший из-за санкций Международной автомобильной федерации под итальянским флагом, одержал победу на этапе, после чего во время награждения показал жест, напоминающий нацистское приветствие, передает Sport24 . После скандала подросток извинился и заявил, что не собирался никого обижать, а лишь таким жестом поблагодарил своих родственников. Северюхин отмечал, что не вкладывал в жест смысл, придуманный националистами. В Италии начали проверку инцидента. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Бывший российский пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин поддержал показавшего скандальный жест российского гонщика Артема Северюхина. По его словам, 15-летний спортсмен делал это неосознанно и не вкладывал в свой поступок никакого идеологического смысла. «Парню 15 лет, он еще совсем молодой, только что выиграл крутую гонку. Представляете, какие эмоции? Вы серьезно думаете, что он делал какие-то приветствия, какие-то жесты осознанно и пытался этим донести какую-то позицию?», — сказал Сироткин на видео, опубликованном в его telegram-канале. Северюхин, выступавший из-за санкций Международной автомобильной федерации под итальянским флагом, одержал победу на этапе, после чего во время награждения показал жест, напоминающий нацистское приветствие, передает Sport24. После скандала подросток извинился и заявил, что не собирался никого обижать, а лишь таким жестом поблагодарил своих родственников. Северюхин отмечал, что не вкладывал в жест смысл, придуманный националистами. В Италии начали проверку инцидента.