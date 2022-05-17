Кандидатов в депутаты Тюменской облдумы обязали собирать подписи

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Областная дума. Июнь. Тюмень, зал заседаний
Новичка Тюменской облдумы выберут 11 сентября в ЯНАО Фото:

Кандидаты в депутаты Тюменской облдумы, довыборы в которую пройдут 11 сентября в ЯНАО, будут обязаны собрать необходимое количество подписей избирателей. Соответствующее требование опубликовано на сайте избиркома Тюменской области. Довыборы в парламент пройдет после смерти депутата Михаила Пацевича.

«Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому) на дополнительных выборах депутатов Тюменской областной думы, составит 3595 подписей. Максимальное количество подписей избирателей, представляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию, не должно превышать 3954 подписей», — говорится в решении избиркома.

Депутат Пацевич погиб, выпав из окна многоэтажного жилого дома в Новом Уренгое. Умершему было 33 года. Довыборы на его место в облдуме пройдут в Надымском районе и Новом Уренгое.

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Кандидаты в депутаты Тюменской облдумы, довыборы в которую пройдут 11 сентября в ЯНАО, будут обязаны собрать необходимое количество подписей избирателей. Соответствующее требование опубликовано на сайте избиркома Тюменской области. Довыборы в парламент пройдет после смерти депутата Михаила Пацевича. «Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому) на дополнительных выборах депутатов Тюменской областной думы, составит 3595 подписей. Максимальное количество подписей избирателей, представляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию, не должно превышать 3954 подписей», — говорится в решении избиркома. Депутат Пацевич погиб, выпав из окна многоэтажного жилого дома в Новом Уренгое. Умершему было 33 года. Довыборы на его место в облдуме пройдут в Надымском районе и Новом Уренгое.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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