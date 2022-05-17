Кандидатов в депутаты Тюменской облдумы обязали собирать подписи

17 мая 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Новичка Тюменской облдумы выберут 11 сентября в ЯНАО Фото: Николай Бастриков © URA.RU Кандидаты в депутаты Тюменской облдумы, довыборы в которую пройдут 11 сентября в ЯНАО, будут обязаны собрать необходимое количество подписей избирателей. Соответствующее требование опубликовано на сайте избиркома Тюменской области. Довыборы в парламент пройдет после смерти депутата Михаила Пацевича. «Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому) на дополнительных выборах депутатов Тюменской областной думы, составит 3595 подписей. Максимальное количество подписей избирателей, представляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию, не должно превышать 3954 подписей», — говорится в решении избиркома. Депутат Пацевич погиб, выпав из окна многоэтажного жилого дома в Новом Уренгое. Умершему было 33 года. Довыборы на его место в облдуме пройдут в Надымском районе и Новом Уренгое.

Кандидаты в депутаты Тюменской облдумы, довыборы в которую пройдут 11 сентября в ЯНАО, будут обязаны собрать необходимое количество подписей избирателей. Соответствующее требование опубликовано на сайте избиркома Тюменской области. Довыборы в парламент пройдет после смерти депутата Михаила Пацевича. «Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому) на дополнительных выборах депутатов Тюменской областной думы, составит 3595 подписей. Максимальное количество подписей избирателей, представляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию, не должно превышать 3954 подписей», — говорится в решении избиркома. Депутат Пацевич погиб, выпав из окна многоэтажного жилого дома в Новом Уренгое. Умершему было 33 года. Довыборы на его место в облдуме пройдут в Надымском районе и Новом Уренгое.