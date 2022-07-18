Можно ли записывать телефонные разговоры и использовать их. URA.RU отвечает на вопросы читателей

18 июля 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Телефонные разговоры можно использовать в суде для защиты интересов, объяснил преподаватель УрГЮУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Телефонные разговоры можно записывать в случае, если записывающее лицо является их участником и использует для защиты собственных интересов, при этом публично не разглашая частные данные собеседника. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры криминалистики УрГЮУ Максим Матвеев в рубрике «Вправе знать», которая реализуется URA.RU и УрГЮУ при поддержке социальной сети « ВКонтакте ». «Использованная аудиозапись не должна содержать сведения о частной жизни, если в последующем ее необходимо будет где-то опубликовать. Для записи своих личных переговоров никаких ограничений нет, но если по вине субъекта произойдет утечка информации, то он будет отвечать по всей строгости закона», — объяснил Матвеев. По словам преподавателя, к записи разговора необходимо прибегать в случаях, когда речь идет об угрозе жизни или здоровью. «Для использования записи телефонных разговоров в гражданском деле необходимо точно указать: когда, где и в связи с чем эта аудиозапись была произведена», — отметил он. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Телефонные разговоры можно записывать в случае, если записывающее лицо является их участником и использует для защиты собственных интересов, при этом публично не разглашая частные данные собеседника. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры криминалистики УрГЮУ Максим Матвеев в рубрике «Вправе знать», которая реализуется URA.RU и УрГЮУ при поддержке социальной сети «ВКонтакте». «Использованная аудиозапись не должна содержать сведения о частной жизни, если в последующем ее необходимо будет где-то опубликовать. Для записи своих личных переговоров никаких ограничений нет, но если по вине субъекта произойдет утечка информации, то он будет отвечать по всей строгости закона», — объяснил Матвеев. По словам преподавателя, к записи разговора необходимо прибегать в случаях, когда речь идет об угрозе жизни или здоровью. «Для использования записи телефонных разговоров в гражданском деле необходимо точно указать: когда, где и в связи с чем эта аудиозапись была произведена», — отметил он.