Украина проводит принудительную массовую мобилизацию жителей Снигиревского района Херсонской области в ряды ВСУ. Об этом заявил глава района Юрий Барбашов.
«Сейчас главная проблема в том, что идет повальный забор в армию мужского населения. Идет перманентный призыв в армию, и на территориях, которые находились под нашим контролем, он всеохватывающий», — заявил Барбашов ТАСС. Он отметил, что мобилизованных отправляют без подготовки в самые горячие точки на фронте.
Также Барбашов добавил, что Украина начала понимать, насколько плохи дела на фронте, а многие мобилизованные не хотят воевать против российской армии. По информации главы района, некоторые мобилизованные сдаются в плен.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, как ВСУ отправляют неподготовленных бойцов в горячие точки. Он объяснил, что около сотни бойцов отправились под Кременную сразу после мобилизации.
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Украина проводит принудительную массовую мобилизацию жителей Снигиревского района Херсонской области в ряды ВСУ. Об этом заявил глава района Юрий Барбашов. «Сейчас главная проблема в том, что идет повальный забор в армию мужского населения. Идет перманентный призыв в армию, и на территориях, которые находились под нашим контролем, он всеохватывающий», — заявил Барбашов ТАСС. Он отметил, что мобилизованных отправляют без подготовки в самые горячие точки на фронте. Также Барбашов добавил, что Украина начала понимать, насколько плохи дела на фронте, а многие мобилизованные не хотят воевать против российской армии. По информации главы района, некоторые мобилизованные сдаются в плен. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, как ВСУ отправляют неподготовленных бойцов в горячие точки. Он объяснил, что около сотни бойцов отправились под Кременную сразу после мобилизации.