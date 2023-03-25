ВСУ занялись массовой мобилизацией жителей Херсонской области

Глава Снигиревского района Барбашов заявил о мобилизации неподготовленных жителей Херсонской области в ряды ВСУ
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, ВСУ, наемник, stock
ВСУ мобилизовывают неподготовленных солдат в Херсоне, заявил Юрий Барбашов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина проводит принудительную массовую мобилизацию жителей Снигиревского района Херсонской области в ряды ВСУ. Об этом заявил глава района Юрий Барбашов.

«Сейчас главная проблема в том, что идет повальный забор в армию мужского населения. Идет перманентный призыв в армию, и на территориях, которые находились под нашим контролем, он всеохватывающий», — заявил Барбашов ТАСС. Он отметил, что мобилизованных отправляют без подготовки в самые горячие точки на фронте.

Также Барбашов добавил, что Украина начала понимать, насколько плохи дела на фронте, а многие мобилизованные не хотят воевать против российской армии. По информации главы района, некоторые мобилизованные сдаются в плен.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, как ВСУ отправляют неподготовленных бойцов в горячие точки. Он объяснил, что около сотни бойцов отправились под Кременную сразу после мобилизации.

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Украина проводит принудительную массовую мобилизацию жителей Снигиревского района Херсонской области в ряды ВСУ. Об этом заявил глава района Юрий Барбашов. «Сейчас главная проблема в том, что идет повальный забор в армию мужского населения. Идет перманентный призыв в армию, и на территориях, которые находились под нашим контролем, он всеохватывающий», — заявил Барбашов ТАСС. Он отметил, что мобилизованных отправляют без подготовки в самые горячие точки на фронте. Также Барбашов добавил, что Украина начала понимать, насколько плохи дела на фронте, а многие мобилизованные не хотят воевать против российской армии. По информации главы района, некоторые мобилизованные сдаются в плен. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, как ВСУ отправляют неподготовленных бойцов в горячие точки. Он объяснил, что около сотни бойцов отправились под Кременную сразу после мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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