В ЛНР открылся пункт выдачи посылок для бойцов из ХМАО. Скрин

07 мая 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

В пункте будут хранить посылки для бойцов из ХМАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Старобельске (ЛНР) открылся пункт хранения и выдачи посылок для военнослужащих из ХМАО. Об этом сообщил мэр Нягани Иван Ямашев. «Открыт еще один пункт выдачи и хранения гуманитарной помощи для наших бойцов — на этот раз на территории Луганской народной республики, в городе Старобельск. Теперь помощь защитникам, находящимся в зоне специальной военной операции, будет оказываться беспрепятственно и в этом направлении», — написал глава в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что пункт открылся в Донецкой Народной Республике. Участникам спецоперации доставляют адресные посылки, продукты питания и технику. Скрин: telegram-канал Ивана Ямашева

В Старобельске (ЛНР) открылся пункт хранения и выдачи посылок для военнослужащих из ХМАО. Об этом сообщил мэр Нягани Иван Ямашев. «Открыт еще один пункт выдачи и хранения гуманитарной помощи для наших бойцов — на этот раз на территории Луганской народной республики, в городе Старобельск. Теперь помощь защитникам, находящимся в зоне специальной военной операции, будет оказываться беспрепятственно и в этом направлении», — написал глава в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что пункт открылся в Донецкой Народной Республике. Участникам спецоперации доставляют адресные посылки, продукты питания и технику.