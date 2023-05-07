В ЛНР открылся пункт выдачи посылок для бойцов из ХМАО. Скрин

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В пункте будут хранить посылки для бойцов из ХМАО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Старобельске (ЛНР) открылся пункт хранения и выдачи посылок для военнослужащих из ХМАО. Об этом сообщил мэр Нягани Иван Ямашев.

«Открыт еще один пункт выдачи и хранения гуманитарной помощи для наших бойцов — на этот раз на территории Луганской народной республики, в городе Старобельск. Теперь помощь защитникам, находящимся в зоне специальной военной операции, будет оказываться беспрепятственно и в этом направлении», — написал глава в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что пункт открылся в Донецкой Народной Республике. Участникам спецоперации доставляют адресные посылки, продукты питания и технику.

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В Старобельске (ЛНР) открылся пункт хранения и выдачи посылок для военнослужащих из ХМАО. Об этом сообщил мэр Нягани Иван Ямашев. «Открыт еще один пункт выдачи и хранения гуманитарной помощи для наших бойцов — на этот раз на территории Луганской народной республики, в городе Старобельск. Теперь помощь защитникам, находящимся в зоне специальной военной операции, будет оказываться беспрепятственно и в этом направлении», — написал глава в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что пункт открылся в Донецкой Народной Республике. Участникам спецоперации доставляют адресные посылки, продукты питания и технику.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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