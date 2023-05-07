В Старобельске (ЛНР) открылся пункт хранения и выдачи посылок для военнослужащих из ХМАО. Об этом сообщил мэр Нягани Иван Ямашев.
«Открыт еще один пункт выдачи и хранения гуманитарной помощи для наших бойцов — на этот раз на территории Луганской народной республики, в городе Старобельск. Теперь помощь защитникам, находящимся в зоне специальной военной операции, будет оказываться беспрепятственно и в этом направлении», — написал глава в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что пункт открылся в Донецкой Народной Республике. Участникам спецоперации доставляют адресные посылки, продукты питания и технику.
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