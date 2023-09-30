Путин в годовщину присоединения Донбасса успокоил россиян

30 сентября 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин вновь дал понять всему миру, что новые регионы навсегда с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Президент РФ Владимир Путин своим обращением к жителям ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей дал понять всему миру, что новые территории навсегда с Россией. Никаких переговоров быть не может. Глава государства также успокоил жителей страны — экономика РФ с каждым днем все больше перестраивается и становится сильнее. Так эксперты трактуют URA.RU видеообращение главы государства к новым регионам по случаю Дня воссоединения с Россией 30 сентября. Владимир Путин поздравил жителей ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с днем воссоединения с Россией. «Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор — быть со своим Отечеством», — подчеркнул глава государства. Путин отметил, что на прошедших выборах жители новых регионов вновь «выразили и подтвердили свою волю» быть с Россией. «Впереди большая работа и решение сложных задач, реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей», — заверил президент. В конце обращения, глава государства особо обратился к жителям новых регионов и поблагодарил их. «Благодаря вам, вашей твердости и решительности Россия стала еще сильнее. Мы — один народ и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы», — подытожил Путин. Своим выступлением глава государства дал понять всем жителям страны, что Россия находится в стадии развития и перестройки экономики, считает политолог Даниил Ермилов. «В своей речи президент обозначил вектор, куда мы будем двигаться. Да, мы справимся. Да, ситуация сложная. Да, все что нас не убивает делает нас сильнее и государство реально становится сильнее. С каждым днем оно перестраивается. Это постоянный процесс, а президент является таким резюмирующим вектором работы всего государства. К нему сводится очень много информации от разных групп, и он именно тот человек, кто может сказать — „да, у нас получится“», — пояснил смысл слов Путина Ермилов. По словам руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, президент обращается также и к международному сообществу. «Путин в очередной раз подтвердил, что никаких переговоров по статусу этих территорий не может быть. Он прямо дал понять всему мировому сообществу, в первую очередь западному миру, что эти территории навсегда с РФ», — в завершение сказал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин своим обращением к жителям ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей дал понять всему миру, что новые территории навсегда с Россией. Никаких переговоров быть не может. Глава государства также успокоил жителей страны — экономика РФ с каждым днем все больше перестраивается и становится сильнее. Так эксперты трактуют URA.RU видеообращение главы государства к новым регионам по случаю Дня воссоединения с Россией 30 сентября. Владимир Путин поздравил жителей ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с днем воссоединения с Россией. «Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор — быть со своим Отечеством», — подчеркнул глава государства. Путин отметил, что на прошедших выборах жители новых регионов вновь «выразили и подтвердили свою волю» быть с Россией. «Впереди большая работа и решение сложных задач, реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей», — заверил президент. В конце обращения, глава государства особо обратился к жителям новых регионов и поблагодарил их. «Благодаря вам, вашей твердости и решительности Россия стала еще сильнее. Мы — один народ и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы», — подытожил Путин. Своим выступлением глава государства дал понять всем жителям страны, что Россия находится в стадии развития и перестройки экономики, считает политолог Даниил Ермилов. «В своей речи президент обозначил вектор, куда мы будем двигаться. Да, мы справимся. Да, ситуация сложная. Да, все что нас не убивает делает нас сильнее и государство реально становится сильнее. С каждым днем оно перестраивается. Это постоянный процесс, а президент является таким резюмирующим вектором работы всего государства. К нему сводится очень много информации от разных групп, и он именно тот человек, кто может сказать — „да, у нас получится“», — пояснил смысл слов Путина Ермилов. По словам руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, президент обращается также и к международному сообществу. «Путин в очередной раз подтвердил, что никаких переговоров по статусу этих территорий не может быть. Он прямо дал понять всему мировому сообществу, в первую очередь западному миру, что эти территории навсегда с РФ», — в завершение сказал эксперт.