Рэпер Vacio записал для подписчиков первое видео после визита в военкомат

Рэпер Vacio (Николай Васильев) опубликовал в Telegram первое видео после визита в военкомат. В обращении он поблагодарил подписчиков за поддержку.
«Сегодня был в военкомате, получил повестку. Спасибо вам всем за поддержку. Все будет хорошо», — заявил Vacio в обращении, опубликованном в его telegram-канале.
Рэпера арестовали после участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Артиста приговорили к 15 суткам, потом — к 10 по статье за мелкое хулиганство. Ему также выписали штраф на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ). После освобождения из спецприемника Vacio отправился в военкомат.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.