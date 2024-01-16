16 января 2024

Рэпер Vacio записал для подписчиков первое видео после визита в военкомат

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной призывной пункт. Курган, армия, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
Vacio отправился в военкомат после освобождения из спецприемника Фото:

Рэпер Vacio (Николай Васильев) опубликовал в Telegram первое видео после визита в военкомат. В обращении он поблагодарил подписчиков за поддержку.

«Сегодня был в военкомате, получил повестку. Спасибо вам всем за поддержку. Все будет хорошо», — заявил Vacio в обращении, опубликованном в его telegram-канале.

Рэпера арестовали после участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Артиста приговорили к 15 суткам, потом — к 10 по статье за мелкое хулиганство. Ему также выписали штраф на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ). После освобождения из спецприемника Vacio отправился в военкомат.

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Рэпер Vacio (Николай Васильев) опубликовал в Telegram первое видео после визита в военкомат. В обращении он поблагодарил подписчиков за поддержку. «Сегодня был в военкомате, получил повестку. Спасибо вам всем за поддержку. Все будет хорошо», — заявил Vacio в обращении, опубликованном в его telegram-канале. Рэпера арестовали после участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Артиста приговорили к 15 суткам, потом — к 10 по статье за мелкое хулиганство. Ему также выписали штраф на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ). После освобождения из спецприемника Vacio отправился в военкомат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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