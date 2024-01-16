Рэпер Vacio записал для подписчиков первое видео после визита в военкомат

16 января 2024 в 23:39 Размер текста - 17 +

Vacio отправился в военкомат после освобождения из спецприемника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рэпер Vacio (Николай Васильев) опубликовал в Telegram первое видео после визита в военкомат. В обращении он поблагодарил подписчиков за поддержку. «Сегодня был в военкомате, получил повестку. Спасибо вам всем за поддержку. Все будет хорошо», — заявил Vacio в обращении, опубликованном в его telegram-канале. Рэпера арестовали после участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Артиста приговорили к 15 суткам, потом — к 10 по статье за мелкое хулиганство. Ему также выписали штраф на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ). После освобождения из спецприемника Vacio отправился в военкомат.

Рэпер Vacio (Николай Васильев) опубликовал в Telegram первое видео после визита в военкомат. В обращении он поблагодарил подписчиков за поддержку. «Сегодня был в военкомате, получил повестку. Спасибо вам всем за поддержку. Все будет хорошо», — заявил Vacio в обращении, опубликованном в его telegram-канале. Рэпера арестовали после участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Артиста приговорили к 15 суткам, потом — к 10 по статье за мелкое хулиганство. Ему также выписали штраф на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ). После освобождения из спецприемника Vacio отправился в военкомат.