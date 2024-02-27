Курганцы и челябинцы собрали около полумиллиона на строительство новой мечети

27 февраля 2024 в 08:35 Размер текста - 17 +

На строительство новой мечети в Куртамыше собрано 406 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Курганской области совместно с благотворителями из Челябинска собрали на строительство мечети в Куртамыше более 400 тысяч рублей. Об этом сообщил инициатор сбора Акылбек Кайдаров. Челябинцами было пожертвовано 80 тысяч рублей. «Продолжаем сбор добровольных пожертвований на строительство Куртамышской соборной мечети. Общая сумма сбора на сегодня — 406 050 рублей. Приобрели материал на крышу, большой и малый шпили. Ждем тепла для продолжения работ», — написал Кайдаров на своей странице в соцсети «Одноклассники». Строительство мечети в Куртамыше началось в конце лета 2022 года. Мусульманский храм возводится на пожертвования прихожан и благотворителей. Согласно проекту, мечеть будет состоять из одного этажа с мансардой и минаретом. В здании одновременно смогут находиться около 100 человек. Также на средства спонсоров идет строительство еще одной мечети в рабочем поселке Каргаполье. Курганцы приобрели шпили для минарета строящейся мечети в Куртамыше Фото: страница Акылбека Кайдарова в соцсети «Одноклассники»

Жители Курганской области совместно с благотворителями из Челябинска собрали на строительство мечети в Куртамыше более 400 тысяч рублей. Об этом сообщил инициатор сбора Акылбек Кайдаров. Челябинцами было пожертвовано 80 тысяч рублей. «Продолжаем сбор добровольных пожертвований на строительство Куртамышской соборной мечети. Общая сумма сбора на сегодня — 406 050 рублей. Приобрели материал на крышу, большой и малый шпили. Ждем тепла для продолжения работ», — написал Кайдаров на своей странице в соцсети «Одноклассники». Строительство мечети в Куртамыше началось в конце лета 2022 года. Мусульманский храм возводится на пожертвования прихожан и благотворителей. Согласно проекту, мечеть будет состоять из одного этажа с мансардой и минаретом. В здании одновременно смогут находиться около 100 человек. Также на средства спонсоров идет строительство еще одной мечети в рабочем поселке Каргаполье.