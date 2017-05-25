{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,07
Динамика за 2 недели
Евро 63,01
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 мая 2017
19:45  25 мая 2017 0

Идеолог Комаровой напомнил тюменским депутатам, с кем нужно «сверять часы»

Визит Комаровой. Сургут, шипилов алексей, первый заместитель губернатора хмао
Алексей Шипилов приглашает депутатов Тюмоблдумы к себе в Ханты-МансийскФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Сложности в отношениях тюменской «матрешки»
все новости сюжета

Первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов посоветовал депутатам Тюменской областной Думы, избранным от округа, почаще бывать дома. В ходе встречи с парламентариями в Тюмени куратор идеологического блока заявил, что подобные переговоры следует проводить в Ханты-Мансийске.

«Вы всегда можете приехать в Ханты-Мансийск, в любом формате обсудить актуальные вопросы и с членами правительства, и с руководителями департаментов. Так как вы в Тюменской областной думе представляете автономный округ, встречаться необходимо именно на территории Югры, и как можно чаще», — сказал Шипилов.

Ранее депутаты прежнего созыва Тюменской областной Думы от ХМАО Геннадий Корепанов и Тамара Белоконь не смогли переизбраться из-за конфликта интересов с правительством Югры. Оба парламентария оказались в числе авторов законопроекта, изменившего в марте 2015 года устав Тюменской области.

Поправки наделили губернатора Владимира Якушева дополнительными полномочиями, которые возвысили его над главами автономных округов. По версии инсайдеров, Наталья Комарова так и не смогла простить Корепанову и Белоконь данный эпизод.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров