19:45 25 мая 2017 0

Алексей Шипилов приглашает депутатов Тюмоблдумы к себе в Ханты-Мансийск Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов посоветовал депутатам Тюменской областной Думы, избранным от округа, почаще бывать дома. В ходе встречи с парламентариями в Тюмени куратор идеологического блока заявил, что подобные переговоры следует проводить в Ханты-Мансийске.

«Вы всегда можете приехать в Ханты-Мансийск, в любом формате обсудить актуальные вопросы и с членами правительства, и с руководителями департаментов. Так как вы в Тюменской областной думе представляете автономный округ, встречаться необходимо именно на территории Югры, и как можно чаще», — сказал Шипилов.

Ранее депутаты прежнего созыва Тюменской областной Думы от ХМАО Геннадий Корепанов и Тамара Белоконь не смогли переизбраться из-за конфликта интересов с правительством Югры. Оба парламентария оказались в числе авторов законопроекта, изменившего в марте 2015 года устав Тюменской области.

Поправки наделили губернатора Владимира Якушева дополнительными полномочиями, которые возвысили его над главами автономных округов. По версии инсайдеров, Наталья Комарова так и не смогла простить Корепанову и Белоконь данный эпизод.