«5 канал» закрыл почти все свои корпункты в России

15:35 18 октября 2017 0

К концу года телеканал может полностью свернуть работу в регионах Фото: Алексей Збарский, facebook

Закрытие представительств «5 канала» в России продолжается. Причина прежняя — экономическая целесообразность.

Когда-то разветвленная сеть «5 канала» имела представительства более чем в тридцати городах России, а также за рубежом — в Берлине и Нью-Йорке. Но после объединения телеканала с РЕН-ТВ и «Известиями» в один холдинг начались массовые сокращения, которые затронули как головной офис, так и представительства в регионах.

«5-й канал (иже МИЦ „Известия“) с 31 октября закрывает своё представительство в Хабаровске. Маленький, но без тени ложной скромности — вельми профессиональный коллектив рассмотрит предложения — как вместе, так и порознь, увы», — написал на своей странице в Facebook корреспондент Алексей Збарский.

Как стало известно «URA.RU» из источника на телеканале, сейчас одновременно закрываются четыре представительства: в Хабаровске, Казани, Нижнем Новгороде и Ставрополе. Пока работают последние четыре: в Берлине, Махачкале, Владивостоке и в Крыму. По данным источника, до конца года будут закрыты и эти последние филиалы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что с 31 августа было закрыто уральское бюро «5 канала» в Екатеринбурге. Формулировка была все та же — экономическая целесообразность.