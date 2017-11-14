Изменения внесли в договор аренды
Из договора аренды комплекса «Байконур» в Казахстане Россия вывела 11,6 тысячи гектаров (116 квадратных километров). Земля будет передана Кызылординской области для «дальнейшего развития на ней социально-экономической инфраструктуры», сообщает сайт Минобороны Республики Казахстан.
Документ был изменен в Челябинске, в рамках ХIV Форума межрегионального сотрудничества наших стран. Его подписали первый заместитель генерального директора Роскосмоса Александр Иванов и первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Кайрат Айтуганов. Передаваемые земли находятся вблизи поселков Акай и Торетам.
Договор аренды на космический комплекс «Байконур» был подписан в 1994 году между правительствами РФ и Казахстана.