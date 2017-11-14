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14 ноября 2017
Главные новости 
12:39  14 ноября 2017 1

Россия отдала Казахстану 11,6 тысячи гектаров. Документ подписали в Челябинске

Форум ректоров ВУЗов России и Казахстана. Челябинск, соглашения о сотрудничестве
Изменения внесли в договор арендыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из договора аренды комплекса «Байконур» в Казахстане Россия вывела 11,6 тысячи гектаров (116 квадратных километров). Земля будет передана Кызылординской области для «дальнейшего развития на ней социально-экономической инфраструктуры», сообщает сайт Минобороны Республики Казахстан.

Документ был изменен в Челябинске, в рамках ХIV Форума межрегионального сотрудничества наших стран. Его подписали первый заместитель генерального директора Роскосмоса Александр Иванов и первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Кайрат Айтуганов. Передаваемые земли находятся вблизи поселков Акай и Торетам.

Договор аренды на космический комплекс «Байконур» был подписан в 1994 году между правительствами РФ и Казахстана.

Семен Гринберг
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