03:18 18 ноября 2017 0

Сергей Салеев стал широко известен благодаря ролям в телесериалах Фото: kino-teatr.ru

В пятницу, 17 ноября, стало известно о смерти российского актера театра и кино Сергея Салеева. Актер, известный благодаря своим ролям в сериалах, транслировавшихся по центральным телеканалам, умер еще в начале ноября, однако об этом знали только его друзьям и родственникам.

Сейчас друзья Сергея пытаются пристроить его питомцев, оставшихся без хозяина.

Сергею Салееву было 48 лет. Родившийся в Перми и закончивший в 1994 году местный институт культуры, он два года отыграл в местном театре драмы, а затем перебрался в Екатеринбург, где 15 лет служил в театре «Волхонка». С 2011 году актер работал в Санкт-Петербурге в театре «Круг». За годы своей карьеры он успел сняться в нескольких телевизионных сериалах, в числе которых «Дело было в Гавриловке», «Важняк. Игра на вылет» и «Морские дьяволы. Смерч-3».

Как сообщает kp.ru, за несколько дней до смерти Сергей Салеев перенес стоматологическую операцию — ему имплантировали несколько зубных протезов. Медики рекомендовали ему полоскать рот спиртом, однако эта рекомендация почему-то стала поводом к запою. По данным издания, актер утонул в ванной.