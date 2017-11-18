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18 ноября 2017
17 ноября 2017
03:18  18 ноября 2017 0

В Петербурге ищут хозяев для котов умершего уральского актера

Сергей Салеев стал широко известен благодаря ролям в телесериалахФото: kino-teatr.ru

В пятницу, 17 ноября, стало известно о смерти российского актера театра и кино Сергея Салеева. Актер, известный благодаря своим ролям в сериалах, транслировавшихся по центральным телеканалам, умер еще в начале ноября, однако об этом знали только его друзьям и родственникам.

Сейчас друзья Сергея пытаются пристроить его питомцев, оставшихся без хозяина.

Сергею Салееву было 48 лет. Родившийся в Перми и закончивший в 1994 году местный институт культуры, он два года отыграл в местном театре драмы, а затем перебрался в Екатеринбург, где 15 лет служил в театре «Волхонка». С 2011 году актер работал в Санкт-Петербурге в театре «Круг». За годы своей карьеры он успел сняться в нескольких телевизионных сериалах, в числе которых «Дело было в Гавриловке», «Важняк. Игра на вылет» и «Морские дьяволы. Смерч-3».

Как сообщает kp.ru, за несколько дней до смерти Сергей Салеев перенес стоматологическую операцию — ему имплантировали несколько зубных протезов. Медики рекомендовали ему полоскать рот спиртом, однако эта рекомендация почему-то стала поводом к запою. По данным издания, актер утонул в ванной.

Евгений Александров
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