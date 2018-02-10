Главный рекламщик заявки на «Экспо-2025» попрощался с Екатеринбургом

Замдиректора заявочного комитета «Экспо-2025» по маркетингу и коммуникациям Тото Дарч, который занимается продвижением заявки Екатеринбурга на международную выставку, на своей странице в Facebook намекнул на то, что уволился из организации и покинул Екатеринбург. В посте от 10 февраля специалист написал: «Спасибо Екатеринбург, спасибо Заявочный комитет ЭКСПО 2025, было круто! Всем спасибо и удачи! Еще увидимся!».
Под сообщением уже появились комментарии удивленных подписчиков. Например, директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова спросила: «Что случилось?». Пока Дарч не ответил ни на один из вопросов.
В пресс-службе заявочного комитета «URA.RU» пояснили, что Дарч не смог далее исполнять возложенные на него обязанности по семейным обстоятельствам. Искать ему замену будут в Екатеринбурге.
Сам Тото Дарч отказался комментировать ситуацию. Свердловский вице-губернатор Александр Высокинский, курирующий заявку Екатеринбурга, от журналиста издания узнал о посте Дарча. «Я только что приехал из командировки. Разберусь в ситуации и прокомментирую ситуацию завтра-послезавтра», — сказал политик.
«URA.RU» в начале декабря узнало об открытии офиса заявочного комитета «Экспо-2025» в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Сообщалось, что в местном отделении начали работать три сотрудника. За главного здесь поставили рекламщика из Москвы Тото Дарча. Ранее он принимал участие в раскрутке алкогольного бренда «Бакарди» и был ивент-директором в компании, которая занималась обслуживанием Олимпиады в Сочи-2014.