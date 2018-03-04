Уральская звезда сериала «Ольга» назвала причину гибели сына

08:45 04 марта 2018 0

Память о прошлом не отпускает звезду «ТНТ» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Двадцатилетний сын Яны Трояновой ушел из жизни, не справившись с чувством вины и муками совести. Об этом заявила сама уральская актриса, признавшись, что предвидела трагедию.

В последние дни перед роковым решением молодой человек пожаловался матери на целый клубок проблем, которые не в силах был разрешить — от пристрастия к алкоголю и наркотикам до агрессивного поведения и плохих поступков по отношению к близким. Николай сумел испортить отношения буквально со всеми — с друзьями, девушкой, мамой и бабушкой.

«Он обсудил со мной все свои проблемы, повинился. Так мы и попрощались. Это случилось в последний совместный Новый год. Коля уже все предвидел, хотя насколько понимаю, еще не готовился. Произнес только: „У меня ощущение, что скоро умру…“. Я ответила ему: „Я знаю“», — цитирует актрису starhit.ru. Однако эти предчувствия не помешали Трояновой в тот день уехать из дома со своим мужем, режиссером Василием Сигаревым. Вернувшись, они обнаружили, что молодой человек мертв.

Сейчас звезда сериала «Ольга» на ТНТ оправилась от депрессии. Как уже сообщало «URA.RU», у нее появились планы усыновить ребенка из детского дома.