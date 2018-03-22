Снимок главы фотослужбы «URA.RU» Александра Мамаева признан одним из лучших изображений современной России на московском юбилейном конкурсе фотографий Best of Russia 2017. На торжественное открытие выставки, которое накануне состоялось в столичном Центре современного искусства «Винзавод», помимо Александра прилетели еще два фотокорреспондента из Екатеринбурга: Донат Сорокин из ТАСС и Артем Устюжанин с портала Е1.
Комментируя итоги конкурса, Мамаев поделился, каково быть одним из лучших фотографов страны и рассказал, что происходит на выставке. «Это неправильная фраза. Best of Russia не про лучших фотографов России. Это про лучшие кадры самой страны. В этом году очень почетно и приятно стать одним из победителей. Фотографии, которые висят рядом с моим снимком, действительно впечатляют. Есть чем гордиться — в череде этих кадров есть мой. В этом году Best of Russia стала совсем другой и выросла на уровень по сравнению с предыдущими годами. И жюри более серьезное и авторитетное, и номинация идеально подходящая для того, чем мы занимаемся», — заявил он.
Снимок Александра Мамаева победил в номинации «Люди. События. Повседневная жизнь». Как ранее сообщало «URA.RU», 2018 год является десятым и последним для конкурса. Организаторы в разговоре с агентством объяснили, что проект полностью реализован, и пора идти дальше.
Выставку открывала вице-премьер РФ Ольга Голодец. На мероприятие также приехал министр культуры Москвы Александр Кибовский.
Все победители получили ежегодный альбом Best of Russia. Александр привезет свой экземпляр в Екатеринбург в четверг, 22 марта.