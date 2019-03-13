Стала известна причина длительной задержки рейсов лоукостера «Победа» в Москву и Санкт-Петербург, произошедшая 11 марта в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга. Дело оказалось вовсе не в антиобледенительной жидкости, как предполагали пассажиры рейса, а в порванном колесе на шасси. Несколько часов потребовалось на «шиномонтаж» — чтобы заменить резину на колесах обоих самолетов.
«Замена колеса была связана с порезом, обнаруженным специалистами на штатном осмотре после посадки», — заявила «URA.RU» Елена Селиванова, пресс-секретарь авиакомпании «Победа». Почему повреждения колес шасси получили сразу два самолета, она пояснить не смогла.
Один из пассажиров рейса рассказал агентству, что авиакомпания, несмотря на длительную задержку, повела себя достойно. «Питьевой водой всех обеспечили, извинялись постоянно, каждые 15 минут, потом еще командир экипажа на борту извинился», — рассказал путешественник.
Ранее «URA.RU» сообщало, что 11 марта в аэропорту Кольцово на несколько часов были задержаны вылеты рейсов «Победы». Вместо 7 утра в Москву самолет улетел в 13.00, а в Санкт-Петербург — в 14.30.