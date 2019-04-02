Во время визита Медведева в Перми оцепили отель «Урал»

Территорию пермского отеля «Урал» оцепили Фото: читатель «URA.RU»

Во время визита в Пермь премьер-министра Дмитрия Медведева экстренно оцепили отель «Урал» на улице Ленина, 58. По периметру здания натянута лента, на территории стоят автомобили полиции и МЧС. «В штатских машинах сидят люди в форме», — комментирует ситуацию читатель «URA.RU».

В отеле «Урал» сложившуюся ситуацию корреспонденту агентства объяснили визитом премьер-министра России в Пермь, добавив, что постояльцы могут сейчас попасть в отель только через рамки металлоискателя. При этом в официальном графике Дмитрия Медведева посещение центра города, где располагается отель «Урал», не значилось.

В главном управлении МВД России по Пермскому краю «URA.RU» сообщили, что полицейские Прикамья работают сегодня в штатном режиме, в отеле «Урал» никаких ЧП не произошло.