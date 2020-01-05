В контактных зоопарках запретят трогать животных

Смена формата позволит предпринимателям не закрывать бизнес Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владельцев контактных зоопарков обяжут поместить животных в клетки и запретят посетителям трогать питомцев. Смена формата позволит предпринимателям сохранить бизнес в этой сфере, следует из исследования «2ГИС».

Опрос показал, что многие контактные зоопарки не стали закрываться в конце 2019 года. «По данным опроса, 138 организаций, которые до сих пор не закрылись, планируют продолжить работу и в 2020 году. Они намерены изменить формат», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на исследование. Результаты показали, что в больших городах число подобных заведений уменьшилось на 6%. По количеству контактных зоопарков лидирует Москва (55). В тройке Екатеринбург (16) и Санкт-Петербург (13). На четвертом месте расположился Челябинск (11). Отмечается, что в 2019 году лишь в Москве и Челябинске открылись новые контактные зоопарки.

Использование клеток и запрет на контакт с животными позволит подобным зоопаркам просуществовать еще какое-то время. В 2022 году предприниматели, использующие зверей, должны будут получить обязательную лицензию.

С 1 января 2020 года в России вступили в силу новые положения в законе «Об ответственном обращении с животными». 15-я статья запрещает контактные зоопарки. Диких животных, которых содержат с нарушением установленных законом требований, например, в квартире, будут забирать у владельцев и возвращать в естественную среду обитания.

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