Беглого челябинского срочника сравнили с Шамсутдиновым, расстрелявшим сослуживцев

Сегодня у военнослужащих есть возможность сообщить об издевательствах по телефону, не доходя до таких крайностей, как побег или убийство. Таким мнением в разговоре с «URA.RU» поделился первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин.
По словам депутата, между двумя срочниками, Артуром Хакимовым, сбежавшим из воинской части, и тюменским солдатом Рамилем Шамсутдиновым, застрелившим сослуживцев в Забайкалье, есть общее. Оба военнослужащих оправдали свои действия насилием в армии, отметил он. Теперь, по словам Шерина, остальные солдаты могут начать пользоваться этой же схемой. «Для кого висят телефоны доверия? В чем проблема позвонить родителям и рассказать, что с тобой происходит? Кнопочные телефоны есть, позвонить всегда можно прокурору военного гарнизона, в министерство обороны. Рассказать офицеру, наконец», — заявил он.
При этом депутат подчеркнул, что оба срочника, которые обвиняют сослуживцев в насилии, на деле не пострадали. «У нас в армии пока никого не убили. У нас только тот, кого обижают, всех перестрелял. И Шамсутдинов жив-здоров, и на этом парне [Хакимове] ни царапинки. Те плохие, которые обижали, в гробу лежат, а он, обиженный, живой сидит», — отметил Шерин.
Челябинский срочник Хакимов сбежал из воинской части 3 января, перед этим отправив матери SMS, напоминает «Ридус». Срочника нашли утром 6 января в Ачинске. Как писало «URA.RU», он оправдал свой побег физическим насилием со стороны стоящего выше по званию военнослужащего. Как утверждают в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО), солдат покинул воинскую часть, чтобы провести новогодние праздники с мамой, недавно перенесшей инсульт. При этом в ВВО заявили, что не планируют наказывать Хакимова.