Минздрав РФ занялся ситуацией с пожаром на пороховом заводе Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочее совещание при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, мурашко михаил
Глава Минздрава Михаил Мурашко взял на контроль процесс лечения пострадавших во время пожара на пороховом заводе Перми Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял под личный контроль вопрос оказания помощи пострадавшим работникам Пермского порохового завода. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. 28 января на предприятии в результате пожара пострадали четыре человека.

«Необходимая медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме. Ситуация находится на личном контроле главы Минздрава России Михаила Мурашко», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что сейчас три человека находятся в ожоговом центре Перми, еще один проходит лечение амбулаторно.

Новость по теме
На Пермском пороховом заводе произошел пожар. Жители говорят о взрыве

«Мужчина 30 лет находится в тяжелом состоянии в реанимации, состояние еще двоих — 48 и 49 лет — оценивается как удовлетворительное», — сообщили в Минздраве РФ. Следователи работают на месте происшествия и выясняют причины случившегося.

Отмечается, что причиной очередного происшествия на заводе могла стать ликвидация служб, отвечающих за технику безопасности. На предприятии данную информацию не комментируют.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...