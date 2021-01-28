Минздрав РФ занялся ситуацией с пожаром на пороховом заводе Перми

Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял под личный контроль вопрос оказания помощи пострадавшим работникам Пермского порохового завода. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. 28 января на предприятии в результате пожара пострадали четыре человека.
«Необходимая медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме. Ситуация находится на личном контроле главы Минздрава России Михаила Мурашко», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что сейчас три человека находятся в ожоговом центре Перми, еще один проходит лечение амбулаторно.
«Мужчина 30 лет находится в тяжелом состоянии в реанимации, состояние еще двоих — 48 и 49 лет — оценивается как удовлетворительное», — сообщили в Минздраве РФ. Следователи работают на месте происшествия и выясняют причины случившегося.
Отмечается, что причиной очередного происшествия на заводе могла стать ликвидация служб, отвечающих за технику безопасности. На предприятии данную информацию не комментируют.
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