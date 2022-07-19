Полпред Якушев похвалил «умные» города УрФО

19 июля 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

По мнению Якушева, цифровизация городов повышает их комфорт и безопасность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев отметил успехи городов Уральского федерального округа в сфере цифровизации. Ранее семь из них по итогам 2021 года попали в рейтинг самых «умных» по версии Минстроя РФ. Об этом рассказали в пресс-центре полпредства. «Цифровизация городского пространства, внедрение „умных“ решений синхронизируют работу разных систем жизнеобеспечения и управления городом. Повышают комфорт и безопасность городской среды, позволяют рачительнее распределять ресурсы и моментально реагировать на аварийные ситуации. Технологии, которые внедряются, делают жизнь людей комфортнее. И города Уральского федерального округа нацелены использовать эти возможности по максимуму», — отметил Якушев. Минстрой составляет рейтинг «умных» городов четвертый год подряд. В нем учитываются процессы цифровизации в городах по нескольким направлениям, например инновациях для городской среды, умного транспорта, или же инфраструктура сетей связи. Ранее URA.RU рассказывало, что в рейтинг вошли три города Челябинской области: Кыштым, Сатка и сам Челябинск. Кроме них в списке самых «умных» городов УрФО: Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут и Ноябрьск. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев отметил успехи городов Уральского федерального округа в сфере цифровизации. Ранее семь из них по итогам 2021 года попали в рейтинг самых «умных» по версии Минстроя РФ. Об этом рассказали в пресс-центре полпредства. «Цифровизация городского пространства, внедрение „умных“ решений синхронизируют работу разных систем жизнеобеспечения и управления городом. Повышают комфорт и безопасность городской среды, позволяют рачительнее распределять ресурсы и моментально реагировать на аварийные ситуации. Технологии, которые внедряются, делают жизнь людей комфортнее. И города Уральского федерального округа нацелены использовать эти возможности по максимуму», — отметил Якушев. Минстрой составляет рейтинг «умных» городов четвертый год подряд. В нем учитываются процессы цифровизации в городах по нескольким направлениям, например инновациях для городской среды, умного транспорта, или же инфраструктура сетей связи. Ранее URA.RU рассказывало, что в рейтинг вошли три города Челябинской области: Кыштым, Сатка и сам Челябинск. Кроме них в списке самых «умных» городов УрФО: Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут и Ноябрьск.