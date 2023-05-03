Обвиняемый в убийстве тюменской девочки Виталий Бережной подал в суд на журналистов ВГТРК

03 мая 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Виталий Бережной обвиняется в убийстве 8-летней девочки Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой Обвиняемый в убийстве 8-летней девочки из Тюмени Виталий Бережной обратился в суд на иском о защите чести и достоинства к ВГТРК и автору телепередачи «Честный детектив» Эдуарду Петрову. Об этом со ссылкой на бывшего адвоката мужчины Александра Почуева сообщает «РБК Тюмень». Ранее на youtube-канале программы была опубликована 45-минутная видеозапись следственных действий с участием Бережного. «Этот иск вызван тем, что на федеральном канале „Россия 24“ и во многих других СМИ практически с самого задержания еще только подозреваемого, до предъявления официального обвинения и вынесения приговора судом, человека называют публично убийцей. Это незаконно формирует преждевременный общественный обвинительный вердикт. Название данного репортажа порочит честь и достоинство В. А. Бережного, поскольку, согласно презумпции невиновности, обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда», — сообщил бывший юрист Бережного журналистам «РБК Тюмень». В начале апреля юрист Александр Почуев заявил о том, что выходит из дела Бережного. Свое решение он объяснил унижениями со стороны суда и пропажей вещественных доказательств по указанному уголовному делу. 8-летняя девочка пропала в Тюмени 30 июня 2021 года. Ее поисками занимались как силовики, так и многочисленные волонтеры. Тело ребенка было найдено на берегу озера Оброчное спустя полтора месяца после пропажи. Через несколько дней был задержан житель соседнего дома Виталий Бережной, который сначала сознался в совершении преступления, а затем заявил, что дал показания под давлением следствия. В Тюмени уголовное дело Бережного рассматривалось с участием присяжных, но их решение было отменено из-за утечки информации. После этого дело было передано в Мосгорсуд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обвиняемый в убийстве 8-летней девочки из Тюмени Виталий Бережной обратился в суд на иском о защите чести и достоинства к ВГТРК и автору телепередачи «Честный детектив» Эдуарду Петрову. Об этом со ссылкой на бывшего адвоката мужчины Александра Почуева сообщает «РБК Тюмень». Ранее на youtube-канале программы была опубликована 45-минутная видеозапись следственных действий с участием Бережного. «Этот иск вызван тем, что на федеральном канале „Россия 24“ и во многих других СМИ практически с самого задержания еще только подозреваемого, до предъявления официального обвинения и вынесения приговора судом, человека называют публично убийцей. Это незаконно формирует преждевременный общественный обвинительный вердикт. Название данного репортажа порочит честь и достоинство В. А. Бережного, поскольку, согласно презумпции невиновности, обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда», — сообщил бывший юрист Бережного журналистам «РБК Тюмень». В начале апреля юрист Александр Почуев заявил о том, что выходит из дела Бережного. Свое решение он объяснил унижениями со стороны суда и пропажей вещественных доказательств по указанному уголовному делу. 8-летняя девочка пропала в Тюмени 30 июня 2021 года. Ее поисками занимались как силовики, так и многочисленные волонтеры. Тело ребенка было найдено на берегу озера Оброчное спустя полтора месяца после пропажи. Через несколько дней был задержан житель соседнего дома Виталий Бережной, который сначала сознался в совершении преступления, а затем заявил, что дал показания под давлением следствия. В Тюмени уголовное дело Бережного рассматривалось с участием присяжных, но их решение было отменено из-за утечки информации. После этого дело было передано в Мосгорсуд.