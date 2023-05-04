Депутат Госдумы, боец добровольческого отряда БАРС «Каскад» Олег Колесников сообщил, что в ночь на 4 мая в ходе спецоперации ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском фронте в районе Орехова. По его словам, это попытка прорыва носила все признаки контрнаступления, анонсированного ранее киевским режимом.
«Минувшие вечер и ночь были насыщенными — противник попытался прорвать нашу оборону на Запорожском фронте в районе Орехова. Мы оказались в самом пекле, под плотным огнем, фактически являлись глазами наших бойцов. Главной целью ВСУ была брешь для прохода основных частей», — написал Колесников в своем telegram-канале.
Депутат считает, что уже можно говорить о том самом контрнаступлении, которого российские бойцы ждали давно. Первыми встретили врага разведчики и мотострелки, затем подтянулись танки и гаубицы, практически с первых минут поразившие несколько единиц бронетехники.
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