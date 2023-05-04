Челябинский депутат-фронтовик описал неудачное контрнаступление ВСУ. Видео

04 мая 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

По словам Олега Колесникова, противник попытался прорвать оборону на Запорожском фронте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы, боец добровольческого отряда БАРС «Каскад» Олег Колесников сообщил, что в ночь на 4 мая в ходе спецоперации ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском фронте в районе Орехова. По его словам, это попытка прорыва носила все признаки контрнаступления, анонсированного ранее киевским режимом. «Минувшие вечер и ночь были насыщенными — противник попытался прорвать нашу оборону на Запорожском фронте в районе Орехова. Мы оказались в самом пекле, под плотным огнем, фактически являлись глазами наших бойцов. Главной целью ВСУ была брешь для прохода основных частей», — написал Колесников в своем telegram-канале. Депутат считает, что уже можно говорить о том самом контрнаступлении, которого российские бойцы ждали давно. Первыми встретили врага разведчики и мотострелки, затем подтянулись танки и гаубицы, практически с первых минут поразившие несколько единиц бронетехники.

Депутат Госдумы, боец добровольческого отряда БАРС «Каскад» Олег Колесников сообщил, что в ночь на 4 мая в ходе спецоперации ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском фронте в районе Орехова. По его словам, это попытка прорыва носила все признаки контрнаступления, анонсированного ранее киевским режимом. «Минувшие вечер и ночь были насыщенными — противник попытался прорвать нашу оборону на Запорожском фронте в районе Орехова. Мы оказались в самом пекле, под плотным огнем, фактически являлись глазами наших бойцов. Главной целью ВСУ была брешь для прохода основных частей», — написал Колесников в своем telegram-канале. Депутат считает, что уже можно говорить о том самом контрнаступлении, которого российские бойцы ждали давно. Первыми встретили врага разведчики и мотострелки, затем подтянулись танки и гаубицы, практически с первых минут поразившие несколько единиц бронетехники.