Челябинский депутат-фронтовик описал неудачное контрнаступление ВСУ. Видео

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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
По словам Олега Колесникова, противник попытался прорвать оборону на Запорожском фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы, боец добровольческого отряда БАРС «Каскад» Олег Колесников сообщил, что в ночь на 4 мая в ходе спецоперации ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском фронте в районе Орехова. По его словам, это попытка прорыва носила все признаки контрнаступления, анонсированного ранее киевским режимом.

«Минувшие вечер и ночь были насыщенными — противник попытался прорвать нашу оборону на Запорожском фронте в районе Орехова. Мы оказались в самом пекле, под плотным огнем, фактически являлись глазами наших бойцов. Главной целью ВСУ была брешь для прохода основных частей», — написал Колесников в своем telegram-канале.

Депутат считает, что уже можно говорить о том самом контрнаступлении, которого российские бойцы ждали давно. Первыми встретили врага разведчики и мотострелки, затем подтянулись танки и гаубицы, практически с первых минут поразившие несколько единиц бронетехники.

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Депутат Госдумы, боец добровольческого отряда БАРС «Каскад» Олег Колесников сообщил, что в ночь на 4 мая в ходе спецоперации ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском фронте в районе Орехова. По его словам, это попытка прорыва носила все признаки контрнаступления, анонсированного ранее киевским режимом. «Минувшие вечер и ночь были насыщенными — противник попытался прорвать нашу оборону на Запорожском фронте в районе Орехова. Мы оказались в самом пекле, под плотным огнем, фактически являлись глазами наших бойцов. Главной целью ВСУ была брешь для прохода основных частей», — написал Колесников в своем telegram-канале. Депутат считает, что уже можно говорить о том самом контрнаступлении, которого российские бойцы ждали давно. Первыми встретили врага разведчики и мотострелки, затем подтянулись танки и гаубицы, практически с первых минут поразившие несколько единиц бронетехники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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