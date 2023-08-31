К отцу Миши Бахтина, устроившему пикет в Москве, подошли люди с автоматами

31 августа 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Полицейские проверили документы Дмитрия Бахтина Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат В Москве к Дмитрию Бахтину, отцу тяжелобольного Миши, подошли сотрудники полиции с автоматами. У Бахтина старшего проверили документы, но задерживать его не стали. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила представитель семьи Юлия Липинская. «К Дмитрию очень быстро подлетели на машине сотрудники. Трое с автоматами и один все расспрашивал. Сфотографировали документы и плакат, но задерживать не стали. Дмитрий сказал, что желает добиться необходимого лечения для сына», — отметила Липинская. История семьи Бахтиных из Екатеринбурга уже длится три года. Их сын Миша родился с тяжелым диагнозом — спинальная мышечная атрофия (СМА). Ребенку всей страной собирали деньги на самый дорогой препарат в мире — «Золгенсма». Первый лекарственный препарат для генной терапии Мише поставили в 2020 году. Позже семья решила получить похожий препарат за счет государства, чтобы продолжить терапию. Однако региональный минздрав отказал в выдаче препарата «Рисдиплам». В 2021 году начались судебные разбирательства. В 2022 году суд обязал свердловский минздрав обеспечить Мишу препаратом «Рисдиплам». Однако лекарство так и не выдали ребенку. Медики из Екатеринбурга ссылаются на результаты врачебного консилиума, который не рекомендовал терапию «Рисдипламом». После этого семья пошла на крайние меры — отец вышел на пикет у Кремля. Вся история уральской семьи — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Москве к Дмитрию Бахтину, отцу тяжелобольного Миши, подошли сотрудники полиции с автоматами. У Бахтина старшего проверили документы, но задерживать его не стали. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила представитель семьи Юлия Липинская. «К Дмитрию очень быстро подлетели на машине сотрудники. Трое с автоматами и один все расспрашивал. Сфотографировали документы и плакат, но задерживать не стали. Дмитрий сказал, что желает добиться необходимого лечения для сына», — отметила Липинская. История семьи Бахтиных из Екатеринбурга уже длится три года. Их сын Миша родился с тяжелым диагнозом — спинальная мышечная атрофия (СМА). Ребенку всей страной собирали деньги на самый дорогой препарат в мире — «Золгенсма». Первый лекарственный препарат для генной терапии Мише поставили в 2020 году. Позже семья решила получить похожий препарат за счет государства, чтобы продолжить терапию. Однако региональный минздрав отказал в выдаче препарата «Рисдиплам». В 2021 году начались судебные разбирательства. В 2022 году суд обязал свердловский минздрав обеспечить Мишу препаратом «Рисдиплам». Однако лекарство так и не выдали ребенку. Медики из Екатеринбурга ссылаются на результаты врачебного консилиума, который не рекомендовал терапию «Рисдипламом». После этого семья пошла на крайние меры — отец вышел на пикет у Кремля. Вся история уральской семьи — в сюжете URA.RU.