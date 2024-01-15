Кто выигрывал в лотерею миллиард, и куда они потратили деньги

Житель Тюмени выиграл миллиард рублей в лотерее «Русское лото»

15 января 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

За всю историю лотереи «Русского лото» было три победителя, которые выиграли миллиард рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первый миллиард в лотерее выиграла пенсионерка Надежда Бартош из Подмосковья в 2020 году. Вторым победителем стал слесарь Александр Земсков из Нижнего Новгорода. В новогоднем выпуске лотереи «Русское лото» 2024 года житель Тюменской области выиграл миллиард рублей. Он стал третьим в истории лотерейным миллиардером в РФ. Имя участника пока неизвестно. URA.RU рассказывает, на что были потрачены миллиарды. Первая миллиардерша от «Русского лото» 1 января 2020 года в истории российских лотерей произошло знаковое событие — в новогоднем тираже «Русского лото» был разыгран первый миллиард рублей. Счастливой обладательницей этой невероятной суммы стала пенсионерка Надежда Бартош из Подмосковья. Несмотря на масштабы выигрыша, жизнь пенсионерки кардинально не изменилась. Согласно информации от СМИ, она продолжает вести скромный образ жизни, рационально расходуя средства. Часть денег ушла на развитие собственного малого бизнеса и благотворительные проекты. После объявления о выигрыше в Сети появились предположения о возможном сговоре. Слухи усилились после того, как пользователи Интернета обнаружили, что у Надежды Бартош есть полная тезка, владеющая компанией по продаже икры. Однако официальных подтверждений каких-либо связей с организаторами лотереи не было найдено. «Столото» и телеканал НТВ, транслировавший розыгрыш, заявили о прозрачности и честности проведения лотереи. Нижегородский слесарь и его миллиардный выигрыш Вторым российским миллиардером стал слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков, выигравший в новогоднем тираже 1473-го выпуска «Русского лото». Чистая сумма его выигрыша составила 850 миллионов рублей после уплаты налогов. Александр признался, что долго не мог поверить в свою удачу, поэтому забрал выигрыш спустя два месяца после розыгрыша. Его планы включали в себя погашение кредитов и приобретение нового автомобиля. Тюменский миллиардер: новый победитель «Русского лото» Новость по теме Сколько денег в метрах и килограммах получит тюменский лотерейный миллиардер. Инфографика Самым свежим событием в мире лотерей стало появление третьего миллиардера. Им стал житель Тюмени, который одержал победу в розыгрыше 1526-го тиража. Победитель уже обратился в лотерейный центр для оформления выигрыша. Имя счастливчика и его планы на использование крупной суммы пока не разглашаются. Этот случай вновь подтверждает, что выиграть миллиард в лотерею — реальность для любого жителя России. Чтобы получить выигранные деньги, тюменец лично предоставил организаторам в Москве пакет документов и прошел идентификацию. В пресс-службе «Столото» объяснили, что выигрыш будет выплачен не позднее 180 дней с даты обращения. Также отмечается, что такие суммы выплачиваются не наличными деньгами, а переводом на банковские счета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый миллиард в лотерее выиграла пенсионерка Надежда Бартош из Подмосковья в 2020 году. Вторым победителем стал слесарь Александр Земсков из Нижнего Новгорода. В новогоднем выпуске лотереи «Русское лото» 2024 года житель Тюменской области выиграл миллиард рублей. Он стал третьим в истории лотерейным миллиардером в РФ. Имя участника пока неизвестно. URA.RU рассказывает, на что были потрачены миллиарды. 1 января 2020 года в истории российских лотерей произошло знаковое событие — в новогоднем тираже «Русского лото» был разыгран первый миллиард рублей. Счастливой обладательницей этой невероятной суммы стала пенсионерка Надежда Бартош из Подмосковья. Несмотря на масштабы выигрыша, жизнь пенсионерки кардинально не изменилась. Согласно информации от СМИ, она продолжает вести скромный образ жизни, рационально расходуя средства. Часть денег ушла на развитие собственного малого бизнеса и благотворительные проекты. После объявления о выигрыше в Сети появились предположения о возможном сговоре. Слухи усилились после того, как пользователи Интернета обнаружили, что у Надежды Бартош есть полная тезка, владеющая компанией по продаже икры. Однако официальных подтверждений каких-либо связей с организаторами лотереи не было найдено. «Столото» и телеканал НТВ, транслировавший розыгрыш, заявили о прозрачности и честности проведения лотереи. Вторым российским миллиардером стал слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков, выигравший в новогоднем тираже 1473-го выпуска «Русского лото». Чистая сумма его выигрыша составила 850 миллионов рублей после уплаты налогов. Александр признался, что долго не мог поверить в свою удачу, поэтому забрал выигрыш спустя два месяца после розыгрыша. Его планы включали в себя погашение кредитов и приобретение нового автомобиля. Самым свежим событием в мире лотерей стало появление третьего миллиардера. Им стал житель Тюмени, который одержал победу в розыгрыше 1526-го тиража. Победитель уже обратился в лотерейный центр для оформления выигрыша. Имя счастливчика и его планы на использование крупной суммы пока не разглашаются. Этот случай вновь подтверждает, что выиграть миллиард в лотерею — реальность для любого жителя России. Чтобы получить выигранные деньги, тюменец лично предоставил организаторам в Москве пакет документов и прошел идентификацию. В пресс-службе «Столото» объяснили, что выигрыш будет выплачен не позднее 180 дней с даты обращения. Также отмечается, что такие суммы выплачиваются не наличными деньгами, а переводом на банковские счета.