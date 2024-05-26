Военкор Татаринов: армия РФ освободила три села в ДНР

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ВСУ потеряли три населенных пункта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ освободили три села в ДНР, а именно Парасковиевку, Берестовое и Старомайорское. Об этом сообщил военкор Руслан Татаринов в своем telegram-канале «Шепот фронта».

«Парасковиевка, Берестовое и Старомайорское за нами за 25 мая. Противник потерял все эти населенные пункты 26 мая», — написал Татаринов в telegram-канале.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Российские военные из группировки «Юг» освободили село Веселое (ДНР). Оно стало первым в 2024 году. Кроме того, недавно группировка войск «Центр» в результате успешных боевых действий освободила населенный пункт Архангельское (ДНР). Село находится в 10 километрах от Авдеевки.

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Вооруженные силы РФ освободили три села в ДНР, а именно Парасковиевку, Берестовое и Старомайорское. Об этом сообщил военкор Руслан Татаринов в своем telegram-канале «Шепот фронта». «Парасковиевка, Берестовое и Старомайорское за нами за 25 мая. Противник потерял все эти населенные пункты 26 мая», — написал Татаринов в telegram-канале. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. Российские военные из группировки «Юг» освободили село Веселое (ДНР). Оно стало первым в 2024 году. Кроме того, недавно группировка войск «Центр» в результате успешных боевых действий освободила населенный пункт Архангельское (ДНР). Село находится в 10 километрах от Авдеевки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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