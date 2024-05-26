Военкор Татаринов: армия РФ освободила три села в ДНР

Вооруженные силы РФ освободили три села в ДНР, а именно Парасковиевку, Берестовое и Старомайорское. Об этом сообщил военкор Руслан Татаринов в своем telegram-канале «Шепот фронта».
«Парасковиевка, Берестовое и Старомайорское за нами за 25 мая. Противник потерял все эти населенные пункты 26 мая», — написал Татаринов в telegram-канале.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Российские военные из группировки «Юг» освободили село Веселое (ДНР). Оно стало первым в 2024 году. Кроме того, недавно группировка войск «Центр» в результате успешных боевых действий освободила населенный пункт Архангельское (ДНР). Село находится в 10 километрах от Авдеевки.
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