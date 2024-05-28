На Херсонщине сбили ракету «Нептун», которая летела в сторону Крыма

Системы ПВО сбили украинскую ракету "Нептун", заявил Владимир Сальдо
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На территории Херсонской области была сбита ракета «Нептун», направлявшаяся в сторону Крыма. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо.
«Около 19:00 часов над Новоалексеевкой сбита украинская маловысотная противокорабельная ракета „Нептун“», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что ракета двигалась в направлении полуострова Крым.
Обломки ракеты упали за пределами населённого пункта, никто не пострадал. Подразделения противовоздушной обороны продолжают оставаться в боевой готовности, заключил Сальдо.
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