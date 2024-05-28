На Херсонщине сбили ракету «Нептун», которая летела в сторону Крыма

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Системы ПВО сбили украинскую ракету "Нептун", заявил Владимир Сальдо
Системы ПВО сбили украинскую ракету "Нептун", заявил Владимир Сальдо Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На территории Херсонской области была сбита ракета «Нептун», направлявшаяся в сторону Крыма. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо.

«Около 19:00 часов над Новоалексеевкой сбита украинская маловысотная противокорабельная ракета „Нептун“», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что ракета двигалась в направлении полуострова Крым.

Обломки ракеты упали за пределами населённого пункта, никто не пострадал. Подразделения противовоздушной обороны продолжают оставаться в боевой готовности, заключил Сальдо. 

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На территории Херсонской области была сбита ракета «Нептун», направлявшаяся в сторону Крыма. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо. «Около 19:00 часов над Новоалексеевкой сбита украинская маловысотная противокорабельная ракета „Нептун“», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что ракета двигалась в направлении полуострова Крым. Обломки ракеты упали за пределами населённого пункта, никто не пострадал. Подразделения противовоздушной обороны продолжают оставаться в боевой готовности, заключил Сальдо. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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