Тысячи верующих вышли на крестный ход в Екатеринбурге. Фоторепортаж

17 июля 2024 в 04:35 Размер текста - 17 +

Ежегодно организаторы отчитываются о десятках тысяч участников Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге стартовал большой крестный ход — от Храма на Крови в центре города до Мужского монастыря святых царственных страстотерпцев в Ганиной яме. В нем участвуют тысячи паломников со всего Урала, передает корреспондент URA.RU. Шествие — главное событие фестиваля «Царские дни», приуроченного к годовщине зверского убийства императора Николая II и его семьи. Предварила его ночная литургия с участием 13 православных архиереев, включая митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). Вице-губернатор Олег Чемезов вручил ему уникальную реликвию — ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы, датированный первой половиной XIX века. В этот раз служба прошла без главы региона Евгения Куйвашева. Верующим предстоит пройти 21 километр. Шествие повторяет маршрут, по которому 106 лет назад везли тела Романовых. Паломникам помогают волонтеры, на разных точках дежурят сотрудники скорой помощи и полиции. Ради крестного хода перекрыли улицы. Ограничения снимут в 08:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге стартовал большой крестный ход — от Храма на Крови в центре города до Мужского монастыря святых царственных страстотерпцев в Ганиной яме. В нем участвуют тысячи паломников со всего Урала, передает корреспондент URA.RU. Шествие — главное событие фестиваля «Царские дни», приуроченного к годовщине зверского убийства императора Николая II и его семьи. Предварила его ночная литургия с участием 13 православных архиереев, включая митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). Вице-губернатор Олег Чемезов вручил ему уникальную реликвию — ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы, датированный первой половиной XIX века. В этот раз служба прошла без главы региона Евгения Куйвашева. Верующим предстоит пройти 21 километр. Шествие повторяет маршрут, по которому 106 лет назад везли тела Романовых. Паломникам помогают волонтеры, на разных точках дежурят сотрудники скорой помощи и полиции. Ради крестного хода перекрыли улицы. Ограничения снимут в 08:00.