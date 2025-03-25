25 марта 2025
24 марта 2025

Петербургский бизнесмен нашел гранату и детонатор в кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты изъяли гранату Ф-1 и запал УЗРГМ-2
Специалисты изъяли гранату Ф-1 и запал УЗРГМ-2 Фото:

В Петербурге в полицию поступил звонок от индивидуального предпринимателя, который сообщил о находке гранаты и детонатора в восточном кафе в Невском районе. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«25 марта в 11:25 в полицию позвонил 56-летний индивидуальный предприниматель из Мурино. Бизнесмен сообщил, что на лестнице ведущей в кафе в доме 56 по проспекту Обуховской обороны, обнаружены граната и детонатор», — пишет АН «Оперативное прикрытие».

На место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН Росгвардии. Специалисты обеспечили безопасное изъятие найденных предметов, которые оказались гранатой Ф-1 и запалом УЗРГМ-2, предназначенными для уничтожения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В Петербурге в полицию поступил звонок от индивидуального предпринимателя, который сообщил о находке гранаты и детонатора в восточном кафе в Невском районе. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «25 марта в 11:25 в полицию позвонил 56-летний индивидуальный предприниматель из Мурино. Бизнесмен сообщил, что на лестнице ведущей в кафе в доме 56 по проспекту Обуховской обороны, обнаружены граната и детонатор», — пишет АН «Оперативное прикрытие». На место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН Росгвардии. Специалисты обеспечили безопасное изъятие найденных предметов, которые оказались гранатой Ф-1 и запалом УЗРГМ-2, предназначенными для уничтожения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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