Петербургский бизнесмен нашел гранату и детонатор в кафе

В Петербурге в полицию поступил звонок от индивидуального предпринимателя, который сообщил о находке гранаты и детонатора в восточном кафе в Невском районе. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«25 марта в 11:25 в полицию позвонил 56-летний индивидуальный предприниматель из Мурино. Бизнесмен сообщил, что на лестнице ведущей в кафе в доме 56 по проспекту Обуховской обороны, обнаружены граната и детонатор», — пишет АН «Оперативное прикрытие».
На место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН Росгвардии. Специалисты обеспечили безопасное изъятие найденных предметов, которые оказались гранатой Ф-1 и запалом УЗРГМ-2, предназначенными для уничтожения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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