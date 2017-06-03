13:27 03 июня 2017 0

Сергей Лавров выглядит воплощением идеального образа дипломата. Но эксперт Иван Преображенский ставит по сомнение, что образ соответствует вызовам времени Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Американский президент Дональд Трамп в четверг вечером объявил об ужесточении санкций в отношении России. На этой же неделе после двух дипломатических «разборок» России с Эстонией и Молдавией, произошли взаимные высылки дипломатов. Вдобавок на совместной с президентом России Владимиром Путиным новый президент Франции Эммануэль Макрон обвинил российские СМИ во вмешательстве в предвыборную кампанию.

Череда скандалов актуализировала вопрос: это происходит потому, что наши дипломаты сильны или, наоборот, публичные скандалы — следствие их промахов? Один из самых популярных внутри России чиновников, глава МИД Сергей Лавров минимизирует политические последствия сложного положения страны в мире или его министерство за красивым фасадом скрывает некачественную работу?

Оценкой происходящего поделился кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский:

По опросам, Сергей Лавров один из самых популярных и узнаваемых политиков России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— МИД традиционно был в России одним из самых консервативных ведомств, вне зависимости от смены внутренней и внешней политики. Он соответствовал советским традициям периода холодной войны, когда перед выступлением выверялась каждая фраза. Сегодня ведомство оказалось в гораздо более сложном положении: и российские власти, и международная ситуация требует от него гораздо более жестких действий и заявлений. На внешней арене российскому МИДу становится работать все сложнее и, прогнозирую, дальше будет еще сложнее. Скорее всего, именно с этим связано положение, в котором оказался МИД и лично Сергей Лавров.

Что касается этих высылок дипломатов. Считаю, что отношения между МИДами в Прибалтийских государствах и России всегда были настолько сложные, даже в лучшие демократические ельцинские годы. Так что никакого внешнего, например, как вы предполагаете, американского, влияния для высылки российских дипломатов ни одному из МИДов прибалтийских государств не требуется. Насколько я понимаю, эстонское решение было связаны с взаимными делами о шпионаже и судебными решениями по делам, которые тянутся несколько лет.

Высылка наших дипломатов — это ответ эстонской стороны. Увеличивается российское давление на соседние государства.

Внешнее давление со стороны России многими государствами, окружающими ее, оценивается как очень высокое. Они пытаются изменить ситуацию.

Быть российским дипломатом с каждым годом все опаснее: работников МИДа высылают из самых разных стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Молдавии тоже речь идет о росте российского влияния. В Молдавии не слишком дружественно настроенное к России правительство и пророссийский недавно избранный президент. Он добивается фактически «демонтажа» этого правительства и демонтажа нынешней парламентской системы и превращения Молдавии в президентскую республику. Очевидно, что силы, которые противостоят президенту, стараются максимально ослабить его. Российское посольство в этом контексте воспринимается фактически как один из штабов поддержки президента. Соответственно, если у них есть такая возможность, то удар наносится по этому штабу.

Что касается Франции, то там вопрос связан с предвыборной кампанией и активным участием в ней российских СМИ. Я считаю, что какой-то ответ со стороны Франции должен был быть.

Макрон всего-навсего указал, что считает кремлевские масс-медиа не средствами массовой информации, а агентами влияния, которые преследуют не информационные, а политические цели. Он мог назвать их организациями, работающими на правительство РФ.

Я не вижу здесь никакого совпадения между тремя этими событиями. Они прошли одновременно, потому что так совпали окружающие нас реалии. Теоретически вот в этих условиях Россия должна была проводить какие-то успокаивающие действия, но поскольку она на это не нацелена, то, полагаю, что в ближайшее время будут и другие подобные инциденты. Россия, скорее всего, будет отвечать на такие демонстративные шаги, потому что в дипломатии они не остаются безответными.

Считается, что президент Макрон очень жестко выступил на совместной с Путиным пресс-конференции kremlin.ru

Действия МИДа на внешней политической арене повлияют позитивно на имидж Лаврова внутри страны, поскольку его оценивают российские власти. И власти настроены на продолжение конфронтации с Западом. В этом свете поведение российского МИДа абсолютно нормально. Это доказательство того, с точки зрения руководства, что Лавров проводит максимально агрессивно курс, который ему вверен. И оценка деятельности российского МИДа будет оставаться достаточно высокой, несмотря на то, что его работа менее результативна из-за участия в информационной войне.

Его имидж за пределами РФ? Он уже сложился в последние три года и вряд ли изменится. Это имидж очень эффективного дипломата, который защищает любую позицию своей страны, какой бы она ни была, любыми средствами. Так что имидж Лаврова не изменится и внутри страны, и за ее пределами.