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03 июня 2017
Главные новости 
13:27  03 июня 2017 0

Не означает ли череда дипскандалов — кризис в МИДе?

Что скрыто за высылкой консулов из Эстонии, Молдовы, жестким заявлением президента Франции
Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
Министерство Иностранных Дел. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров выглядит воплощением идеального образа дипломата. Но эксперт Иван Преображенский ставит по сомнение, что образ соответствует вызовам времениФото: Антон Белицкий © URA.RU

Американский президент Дональд Трамп в четверг вечером объявил об ужесточении санкций в отношении России. На этой же неделе после двух дипломатических «разборок» России с Эстонией и Молдавией, произошли взаимные высылки дипломатов. Вдобавок на совместной с президентом России Владимиром Путиным новый президент Франции Эммануэль Макрон обвинил российские СМИ во вмешательстве в предвыборную кампанию.

Череда скандалов актуализировала вопрос: это происходит потому, что наши дипломаты сильны или, наоборот, публичные скандалы — следствие их промахов? Один из самых популярных внутри России чиновников, глава МИД Сергей Лавров минимизирует политические последствия сложного положения страны в мире или его министерство за красивым фасадом скрывает некачественную работу?

Оценкой происходящего поделился кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский:

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
По опросам, Сергей Лавров один из самых популярных и узнаваемых политиков России
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— МИД традиционно был в России одним из самых консервативных ведомств, вне зависимости от смены внутренней и внешней политики. Он соответствовал советским традициям периода холодной войны, когда перед выступлением выверялась каждая фраза. Сегодня ведомство оказалось в гораздо более сложном положении: и российские власти, и международная ситуация требует от него гораздо более жестких действий и заявлений. На внешней арене российскому МИДу становится работать все сложнее и, прогнозирую, дальше будет еще сложнее. Скорее всего, именно с этим связано положение, в котором оказался МИД и лично Сергей Лавров.

Что касается этих высылок дипломатов. Считаю, что отношения между МИДами в Прибалтийских государствах и России всегда были настолько сложные, даже в лучшие демократические ельцинские годы. Так что никакого внешнего, например, как вы предполагаете, американского, влияния для высылки российских дипломатов ни одному из МИДов прибалтийских государств не требуется. Насколько я понимаю, эстонское решение было связаны с взаимными делами о шпионаже и судебными решениями по делам, которые тянутся несколько лет.

Высылка наших дипломатов — это ответ эстонской стороны. Увеличивается российское давление на соседние государства.

Внешнее давление со стороны России многими государствами, окружающими ее, оценивается как очень высокое. Они пытаются изменить ситуацию.

Партия роста, асфальт. Москва, девушка, министерство иностранных дел РФ, партия роста, граффити, мид россии, смоленская площадь
Быть российским дипломатом с каждым годом все опаснее: работников МИДа высылают из самых разных стран
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Молдавии тоже речь идет о росте российского влияния. В Молдавии не слишком дружественно настроенное к России правительство и пророссийский недавно избранный президент. Он добивается фактически «демонтажа» этого правительства и демонтажа нынешней парламентской системы и превращения Молдавии в президентскую республику. Очевидно, что силы, которые противостоят президенту, стараются максимально ослабить его. Российское посольство в этом контексте воспринимается фактически как один из штабов поддержки президента. Соответственно, если у них есть такая возможность, то удар наносится по этому штабу.

Что касается Франции, то там вопрос связан с предвыборной кампанией и активным участием в ней российских СМИ. Я считаю, что какой-то ответ со стороны Франции должен был быть.

Макрон всего-навсего указал, что считает кремлевские масс-медиа не средствами массовой информации, а агентами влияния, которые преследуют не информационные, а политические цели. Он мог назвать их организациями, работающими на правительство РФ.

Я не вижу здесь никакого совпадения между тремя этими событиями. Они прошли одновременно, потому что так совпали окружающие нас реалии. Теоретически вот в этих условиях Россия должна была проводить какие-то успокаивающие действия, но поскольку она на это не нацелена, то, полагаю, что в ближайшее время будут и другие подобные инциденты. Россия, скорее всего, будет отвечать на такие демонстративные шаги, потому что в дипломатии они не остаются безответными.

Считается, что президент Макрон очень жестко выступил на совместной с Путиным пресс-конференции
kremlin.ru

Действия МИДа на внешней политической арене повлияют позитивно на имидж Лаврова внутри страны, поскольку его оценивают российские власти. И власти настроены на продолжение конфронтации с Западом. В этом свете поведение российского МИДа абсолютно нормально. Это доказательство того, с точки зрения руководства, что Лавров проводит максимально агрессивно курс, который ему вверен. И оценка деятельности российского МИДа будет оставаться достаточно высокой, несмотря на то, что его работа менее результативна из-за участия в информационной войне.

Его имидж за пределами РФ? Он уже сложился в последние три года и вряд ли изменится. Это имидж очень эффективного дипломата, который защищает любую позицию своей страны, какой бы она ни была, любыми средствами. Так что имидж Лаврова не изменится и внутри страны, и за ее пределами.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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