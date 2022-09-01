Патриотичный клип Олега Газманова и фит Егора Крида с Шуфутинским

Музыкальные новинки в рекомендациях URA.RU на 2 сентября

01 сентября 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Олег Газманов посвятил песню спецоперации РФ на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Афиша онлайн-событий от URA.RU Посмотрите патриотичные клипы, посвященные спецоперации РФ на Украине, от Олега Газманова и Димы Билана, а также не пропустите премьеру совместного трека Егора Крида и Михаила Шуфутинского «3 сентября». Все самые интересные музыкальные новинки — в афише онлайн-событий от URA.RU на 2 сентября. Подпишитесь на рассылку с афишей на электронную почту и получите шанс выиграть годовую подписку онлайн-сервиса more.tv и абонемент крупнейшего книжного сервиса в России и странах СНГ ЛитРес. В конце месяца с помощью случайного генератора чисел URA.RU определит победителя. Песни, посвященные Донбассу Олег Газманов выпустил патриотический клип на на песню «Артефакты». Видео посвящено спецоперации РФ на Украине по защите жителей Донбасса, подвергавшихся геноциду со стороны националистов и ВСУ на протяжении восьми лет. Поклонники поблагодарили артиста за песню, отметив важность и актуальность каждой строчки. Дима Билан записал трогательный клип на песню «Крылатые качели», посвятив его сотням детей, погибшим в Донбассе. «1 сентября — дата, которую ждут все родители и дети! День начала нового учебного года! Но не все в этот день начнут новый школьный год! „Крылатые качели“ — клип, посвященный погибшим детям Донбасса. Для них больше не прозвучит школьный звонок», — написал артист в соцсетях. В видео показаны фотографии и перечислены имена ребят, которых уже нет с нами. Российская певица Юта (уроженка Екатеринбурга), известная по песням «Жили-были», «Любимый мой», «Хмель и солод», посвятила новый трек «Мужчина защитник» спецоперации. В видео вспоминаются участники СВО, получившие награду «Герой России» посмертно за свои смелость и спасение жителей Донбасса. «Вечная память тем, кто не вернулся. Храни Господь живых. Ждем вас с Победой», — написала артистка. Клипы Люся Чеботина, исполнительница хита «Солнце Монако» и June Song официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликовала новый клип на песню «Плакал Голливуд». В нем певица снялась вместе с мужем Юрием Киселевым, известным по псевдониму ЮрКисс, сыном российского музыканта и бизнесмена Владимира Киселева (руководителя рок-группы «Земляне»). В песне Люся признается, что мечтает жить так, чтобы глядя на них, плакал Голливуд. Клава Кока поделилась с фанатами летним и жизнерадостным клипом на песню «Плачешь». В видео также снялись блогеры Артур Бабич и Аня Покров. Певица посоветовала не забывать влюбленным любить и самих себя. Кока сняла клип во время отпуска в США. Песни Егор Крид сообщил в соцсетях, что записал с шансонье Михаилом Шуфутинским совместный ремейк песни «3 сентября». Премьера состоится в ночь на пятницу, 2 сентября. Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/23318739' target="_blank">3-е Сентября</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/796797' target="_blank">ЕГОР КРИД</a> на Яндекс Музыке Белорусский музыкант ЛСП выпустил новый трек « Сектор Приз ». Душевная фортепианная музыка, откровенные переживания за семью, мысли о прошлом и достигнутом трогают и оставляют почву для собственных размышлений. Песня «Играй, струна, играй» российской рок-группы «Пикник» попала в Чартову Дюжину на «Нашем Радио». Теперь новый альбом музыкантов «Веселый и злой» появился на всех площадках, включая «ВКонтакте». 3 и 4 сентября на «Нашем Радио» состоится радиопрезентация альбома с комментариями лидера группы Эдмунда Шклярского. Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/23309235' target="_blank">Весёлый и злой</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/218073' target="_blank">Пикник</a> на Яндекс Музыке В Екатеринбурге 3 сентября пройдет Большой семейный фестиваль, на котором выступят резиденты джаз-клуба EverJazz кавер-группы MANGO, солисты оперного театра Ольга Семенищева и трио басов «BASSO.NOVA». В 14:00 московский театр клоунады «TALL BROTHERS» покажет иммерсивный спектакль FELLINI CIRCUS. Билеты — на veneziano.ru . Также детей ждут игры, творческие и образовательные мастер-классы и розыгрыш призов, желающие смогут посетить арт-класс от студии «Полосатый кот» и уроки итальянского культурного центра «ИталЕка». Всех, кто проголодается, накормят итальянским мороженым Gelateria, сладостями и закусками. Фестиваль пройдет с 11:00 утра до 23:00 вечера на бульваре ТЦ Покровский пассаж (Розы Люксембург 4). Вход свободный. Следите за анонсами и расписанием программы на сайте veneziano.ru и в телеграмм-канале Teatro Veneziano. Чтобы узнавать о самых важных событиях в онлайн раньше, подпишитесь на рассылку с афишей URA.RU на электронную почту. При подписке на рассылку с афишей вы также получите шанс выиграть годовую подписку онлайн-кинотеатра more.tv и абонемент книжного сервиса ЛитРес. А еще в каждой рассылке есть промокод на подписку more.tv на 45 дней. Также в рассылке мы рассказываем о любимых книгах, играх, кино и музыке знаменитостей. Чтобы не пропустить ничего важного, подписывайтесь на наш telegram-канал и группу в «ВК» — там тоже выходят анонсы афиши по утрам.

Посмотрите патриотичные клипы, посвященные спецоперации РФ на Украине, от Олега Газманова и Димы Билана, а также не пропустите премьеру совместного трека Егора Крида и Михаила Шуфутинского «3 сентября». Все самые интересные музыкальные новинки — в афише онлайн-событий от URA.RU на 2 сентября. Подпишитесь на рассылку с афишей на электронную почту и получите шанс выиграть годовую подписку онлайн-сервиса more.tv и абонемент крупнейшего книжного сервиса в России и странах СНГ ЛитРес. В конце месяца с помощью случайного генератора чисел URA.RU определит победителя. Песни, посвященные Донбассу Олег Газманов выпустил патриотический клип на на песню «Артефакты». Видео посвящено спецоперации РФ на Украине по защите жителей Донбасса, подвергавшихся геноциду со стороны националистов и ВСУ на протяжении восьми лет. Поклонники поблагодарили артиста за песню, отметив важность и актуальность каждой строчки. Дима Билан записал трогательный клип на песню «Крылатые качели», посвятив его сотням детей, погибшим в Донбассе. «1 сентября — дата, которую ждут все родители и дети! День начала нового учебного года! Но не все в этот день начнут новый школьный год! „Крылатые качели“ — клип, посвященный погибшим детям Донбасса. Для них больше не прозвучит школьный звонок», — написал артист в соцсетях. В видео показаны фотографии и перечислены имена ребят, которых уже нет с нами. Российская певица Юта (уроженка Екатеринбурга), известная по песням «Жили-были», «Любимый мой», «Хмель и солод», посвятила новый трек «Мужчина защитник» спецоперации. В видео вспоминаются участники СВО, получившие награду «Герой России» посмертно за свои смелость и спасение жителей Донбасса. «Вечная память тем, кто не вернулся. Храни Господь живых. Ждем вас с Победой», — написала артистка. Клипы Люся Чеботина, исполнительница хита «Солнце Монако» и June Song официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликовала новый клип на песню «Плакал Голливуд». В нем певица снялась вместе с мужем Юрием Киселевым, известным по псевдониму ЮрКисс, сыном российского музыканта и бизнесмена Владимира Киселева (руководителя рок-группы «Земляне»). В песне Люся признается, что мечтает жить так, чтобы глядя на них, плакал Голливуд. Клава Кока поделилась с фанатами летним и жизнерадостным клипом на песню «Плачешь». В видео также снялись блогеры Артур Бабич и Аня Покров. Певица посоветовала не забывать влюбленным любить и самих себя. Кока сняла клип во время отпуска в США. Песни Егор Крид сообщил в соцсетях, что записал с шансонье Михаилом Шуфутинским совместный ремейк песни «3 сентября». Премьера состоится в ночь на пятницу, 2 сентября. Белорусский музыкант ЛСП выпустил новый трек «Сектор Приз». Душевная фортепианная музыка, откровенные переживания за семью, мысли о прошлом и достигнутом трогают и оставляют почву для собственных размышлений. Песня «Играй, струна, играй» российской рок-группы «Пикник» попала в Чартову Дюжину на «Нашем Радио». Теперь новый альбом музыкантов «Веселый и злой» появился на всех площадках, включая «ВКонтакте». 3 и 4 сентября на «Нашем Радио» состоится радиопрезентация альбома с комментариями лидера группы Эдмунда Шклярского. В Екатеринбурге 3 сентября пройдет Большой семейный фестиваль, на котором выступят резиденты джаз-клуба EverJazz кавер-группы MANGO, солисты оперного театра Ольга Семенищева и трио басов «BASSO.NOVA». В 14:00 московский театр клоунады «TALL BROTHERS» покажет иммерсивный спектакль FELLINI CIRCUS. Билеты — на veneziano.ru. Также детей ждут игры, творческие и образовательные мастер-классы и розыгрыш призов, желающие смогут посетить арт-класс от студии «Полосатый кот» и уроки итальянского культурного центра «ИталЕка». Всех, кто проголодается, накормят итальянским мороженым Gelateria, сладостями и закусками. Фестиваль пройдет с 11:00 утра до 23:00 вечера на бульваре ТЦ Покровский пассаж (Розы Люксембург 4). Вход свободный. Следите за анонсами и расписанием программы на сайте veneziano.ru и в телеграмм-канале Teatro Veneziano. Чтобы узнавать о самых важных событиях в онлайн раньше, подпишитесь на рассылку с афишей URA.RU на электронную почту. При подписке на рассылку с афишей вы также получите шанс выиграть годовую подписку онлайн-кинотеатра more.tv и абонемент книжного сервиса ЛитРес. А еще в каждой рассылке есть промокод на подписку more.tv на 45 дней. Также в рассылке мы рассказываем о любимых книгах, играх, кино и музыке знаменитостей. Чтобы не пропустить ничего важного, подписывайтесь на наш telegram-канал и группу в «ВК» — там тоже выходят анонсы афиши по утрам.