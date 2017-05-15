18:20 15 мая 2017 0

Блогер признался в своих политических предпочтениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогер Руслан Соколовский, осужденный за экстремизм и оскорбление чувств верующих и приговоренный к 3,5 годам лишения свободы условно, выступил в прямом эфире на канале Навального в YouTube. За 8 минут он и ведущая эфира Люба Соболь обсудили целую кучу вопросов — от приговора, который состоялся на минувшей неделе, до последних новостей из жизни блогера.

Первый вопрос, который задала Соболь, касался видеороликов Соколовского: девушка поинтересовалась, зачем он их делал. «Это видео на грани или за гранью, но ты же понимаешь, в какой стране живешь», — пояснила ведущая. Руслан ответил, что хотел подражать известным кумирам публики типа Невзорова, а также хотел поднять острые социальные проблемы.

«У нас в России сейчас много самых разных проблем — например, предлагают запретить аборты, — пояснил блогер. — Изо всех сил запрещают эвтаназию, хотя в ряде стран идет к тому, что разрешат. Вокруг этого всегда есть полемика, споры, обсуждения. Это острые темы, которые интереснее всего поднимать. Ну, и у меня было какое-то чувство справедливости, я высказывал свою точку зрения, которая мне казалась наиболее правильной и адекватной».

Он заметил также, что если поподробней вникнуть в его ролики, то зачастую они более адекватные, нежели видео от людей, которые утверждают, что они выступают за духовность. Хотя подача, безусловно, всегда была «провокационной». «У ролика с названием „Я расист“ название точно провокационное, но если посмотрим ролики целиком, то увидим, что там я рассказываю, что расизм — это очень плохо, национализм ни в коем случае не нужен, у всех людей равные права вне зависимости от того, какой они расы или национальности», — объяснил Руслан.

Ведущая спросила, удивила ли блогера та поддержка, которую он получил во время судебного процесса (Ройзман выступил в суде, Навальный записал ролик, феминистки выдвинули манифест). По словам Соколовского, этой поддержке способствовало то, что у него на момент задержания уже была большая аудитория (порядка 250 тысяч подписчиков), а также открытость судебного процесса. «Мой кейс — публичный, мои видеоролики в открытом доступе, люди их посмотрели и поняли, что они, по сути, безобидные, никакого экстремизма в них нет», — пояснил блогер.

Знаковым стал вопрос о том, кто, по мнению блогера, стоит за его уголовным преследованием: правоохранительные органы, госаппарат или Русская православная церковь? «У нас все друг с другом срослось в этакого Франкенштейна — сложно отделить одно от другого», — ответил Соколовский.

Под конец Люба Соболь поинтересовалась политическими предпочтениями Руслана. «За кого голосовать будешь?» — спросила она. «За Навального!» — не задумываясь, ответил блогер. «Тебе впаяют новый срок!» — сказала ведущая, ответил он, добавив: «Прости, плохая шутка». «Я об этом же подумал, поэтому, если что, я скажу, что это шутка», — не растерялся Соколовский.

Ранее Руслан Соколовский вместе с мэром Екатеринбурга посетил екатеринбургский хоспис: Ройзман провел для блогера экскурсию по хоспису, они прошлись по палатам, пообщались с пациентами и медиками и даже заглянули в молельную комнату.