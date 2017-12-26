В Сети ищут жилье на Ямале в обмен на дом в Таиланде

12:19 26 декабря 2017 0

Заманчивый обмен домами уже состоялся Фото: Алена Полозова © URA.RU

Жительница Таиланда предлагает ямальцам на время поменяться жильем. Заманчивое предложение появилось в соцсетях, в одном из пабликов Ноябрьска.

Девушка, опубликовавшая объявление, сообщила, что ее дом в Таиланде находится на острове Самуи, всего в ста метрах от моря. К услугам гостей по обмену будет спальня, гостиная и кухня со всей бытовой техникой. «Ищу сейчас жилье в Ноябрьске — с сегодняшнего дня примерно на 3 недели. Взамен приглашу вас к себе в любое время с февраля, я одна в вашем городе, на Самуи есть возможность размещения трем взрослым или двум взрослым и двум детям. Или сниму квартиру на ваших условиях. Возможен присмотр за вашими животными на время ваших новогодних каникул», — написала девушка по имени Татьяна.

На объявление уже откликнулась семья. Об этом агентству «Север-пресс» рассказала автор объявления. По словам Татьяны, обмен уже состоялся. Она рассказала, что уехала из Надыма жить в Таиланд три с половиной года назад. По словам девушки, ее пригласили провести время в «чудесной однокомнатной квартире». А хозяев, которые согласились на обмен домами, женщина ждет к себе в гости в сентябре.

Недавно Татьяну отправили в Ноябрьск на операцию. Девушка решила, что ей будет лучше поменяться домами, нежели ездить в больницу Ноябрьска из Надыма. «Снимать нужно через три недели. Не захотела трястись в поездах, машинах, самолетов до Надыма нет. Поэтому предложила ноябрянам такой вариант», — объяснила свое решение девушка. Татьяна рассказала, что довольно часто пользуется в Таиланде обменом домами и ездит по другим тайским провинциям.

Вначале этого года на Самуи притворившийся жертвой наводнения таец ограбил и изнасиловал россиянку, писала «Национальная служба новостей». Полиция задержала насильника и обнаружила у него вещи туристки, после чего предъявила обвинение в ограблении. По результатам медэкспертизы подозреваемый может быть обвинен в изнасиловании.