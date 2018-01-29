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29 января 2018
15:00  29 января 2018 0

Книга воспитательницы детского сада из Екатеринбурга стала бестселлером в России

Анна Быкова удивлена, что ее книги успешно продаются по всему мируФото: со страницы Анны Быковой в Facebook

Книга «Секреты спокойствия „ленивой мамы“», написанная Анной Быковой, которая работала воспитательницей в детском саду в Екатеринбурге, стала одной из самых продаваемых книг в России в 2017 году — таковы результаты рейтинга, составленного интернет-магазином Ozon.ru.

Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в издательстве «ЭКСМО», выпустившем книгу Быковой. «Книга „Секреты спокойствия ‚ленивой мамы‘“ действительно была объявлена бестселлером 2017 года на „Озоне“, — сообщили агентству в пресс-службе издательства. — Мы очень рады и считаем, что книга и ее автор заслужили это звание!».

«У меня всего пять книг, из них три — из серии „Ленивая мама“, все стали бестселлерами, — рассказала „URA.RU“ сама автор книги. — Первые две вошли в этот статус уже давно, а третья — совсем свежая, она вышла в сентябре. На прошлой неделе мне позвонил мой менеджер из издательства и сообщил, что третья книга тоже стала бестселлером».

Книга Анны Быковой — среди бестселлеров на «Озоне»
Скриншот: с сайте Ozon.ru

В новой книге, по словам автора, рассказывается о том, о чем обычно не принято говорить — о «темной стороне материнства». «Я рассказываю о том, что не все так радужно в материнстве, что дети дарят не только позитивные эмоции, — поясняет Анна Быкова. — Дети — это счастье, но это и тяжелый труд, усталость, нервы. И родители не всегда выдерживают: могут возникать негативные эмоции, в том числе по отношению к детям, а потом приходит чувство вины и стыда из-за того, что не сдержалась — накричала на ребенка». Моя книга для того, чтобы поддержать маму. В ней даются очень простые рекомендации, как не кричать, как не срываться, как помочь себе».

Кстати, книга Быковой из другой серии «Мой ребенок с удовольствием ходит в детский сад» также признана самой продаваемой, но в другом интернет-магазине — LitRes: издание красуется в рейтинге на первом месте. По словам автора, к таким новостям она уже привыкла. «Меня очень удивило, когда моя первая книга «Самостоятельный ребенок, или как стать ленивой мамой» стала бестселлером и когда ее стали издавать за рубежом, — рассказала она «URA.RU».

— Я не знакома с менталитетом других стран, но, оказывается, всех мам волнуют одни и те же вопросы». Кстати, среди ее читателей есть и папы (которым книги Быковой обычно «подсовывают» их жены).

Книга «Мой ребенок с удовольствием ходит в детский сад» — на почетном первом месте в рейтинге «ЛитРеса»
Скриншот: с сайте Litres.ru

«Анна Быкова — создатель оригинальной концепции воспитания, которая востребована не только в России, но и в мире: права на книги Анны проданы уже в девяти странах, — рассказала „URA.RU“ главный редактор направления „детская психология и воспитание“ в „ЭКСМО“ Елена Олейник. — Она талантливый психолог, который о любых проблемах с детьми пишет легко, увлеченно и с юмором. Самое главное — ее книги нужны людям, именно поэтому они и стали бестселлерами».

Несколько лет назад Анна Быкова, очень сильно переживавшая за то, как ее ребенок будет адаптироваться к детскому саду, оставила должность преподавателя в колледже и пошла работать в детсад воспитателем. Нетривиальный взгляд на вещи позволил ей найти подход к детям, несвойственный обычным воспитателям. Зато он успешно решал проблемы, ставящие родителей и воспитателей в тупик (например, как приучить к детсаду ребенка, который не хочет расставаться с мамой). Работа в детском саду позволила Быковой также получить психологическое образование и состояться как психологу. Сейчас она уже не работает воспитателем — ведет частную психологическую практику, различные тренинги и продолжает писать книги для мам.

Андрей Гусельников
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