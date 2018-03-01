09:00 01 марта 2018 0

К ЧМ-2018 в Екатеринбурге ожидается бум незаконных ларьков Фото: Александр Константинов © URA.RU

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Сегодня четверг, 1 марта. И вот главное к этому часу:

Кандидаты в президенты договорились саботировать правила теледебатов: политикам не понравился предложенный формат. О предвыборном саботаже договорились Павел Грудинин, Ксения Собчак и Владимир Жириновский. Последние, кстати, уже успели поскандалить в эфире федерального ТВ, поэтому даже не очень понятно, что их не устраивало.

Российская волна обвинений в домогательствах продолжается. На этот раз о вопиющей чиновничьей вседозволенности рассказала журналистка «Комсомолки» Елена Кривякина. По ее словам, один из «известных депутатов» Госдумы склонял женщину к интимной близости 20 лет назад.

Работодатели начнут проверять сотрудников на наркотики и алкоголь. В первую очередь это коснется опасных производств, но чиновники планируют внедрить тестирование повсеместно. При этом работников, проходящих лечение от пагубной зависимости, обещают обеспечить «социальной защитой».

Екатеринбург к чемпионату мира-2018 по футболу может вернуться в 90-е. Дело в том, что мэрия и полиция не могут договориться, кто из них должен сносить незаконные киоски и ларьки с шаурмой, и последние этим активно пользуются. К началу игр Екатеринбург, похоже, станет городом-ларьком, если в отношениях властей ничего не изменится.

Российские олимпийцы признались, что не станут пользоваться подаренными за медали BMW. Кто-то из спортсменов намерен продать дорогостоящий презент, а кто-то не может садиться за руль из-за юного возраста и собирается отдать автомобиль родителям.

И напоследок — добрая история из Озерска. Брат и сестра смогли найти друг друга через соцсети спустя 40 лет разлуки. Женщина узнала себя на детском фото, по которому ее искал брат, и теперь копит деньги на поездку к родным.