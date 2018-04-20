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20 апреля 2018
19 апреля 2018
Главные новости 
01:47  20 апреля 2018 0

Мать Тимати показала естественную красоту Шишковой. «Гораздо лучше без фильтров». ФОТО

На снимках Алиса и Шишкова запечатлены в домашних условияхФОТО: страница Симоны Юнусовой в Instagram

Мать известного рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала ряд фотографий, на которых запечатлены ее бывшая невестка Алена Шишкова и внучка Алиса. На снимках девушка предстала в домашнем спортивном костюме и без макияжа.

«Девочки без фильтров!», — написала Юнусова на своей странице в Instagram. Пользователи соцсети отметили естественную красоту бывшей девушки Тимати без макияжа: «Гораздо лучше без фильтров… Какая Алёна красивая)))… Алена такая красивая и без макияжа… Без фильтров Алена очень приятная». Другие поразились красотой маленькой дочери Тимати и Шишковой: «Какая малышка замечательная… Милая такая девочка, лапочка… Такая сладкая!!!».

Ранее «URA.RU» сообщало, что уроженка Тюмени, Алена Шишкова продемонстрировала публике свадебное платье. В нем она вышла на подиум во время недельного показа моды в Москве. Девушка выложила серию фото с показа на своей странице в Instagram. «Тимати уже все локти сгрыз? Очень красивая… Богиня. Нет слов», — восхитились подписчики.

Александр Черноскутов
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