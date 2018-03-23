10:26 23 марта 2018 0

Алена Шишкова представила свадебное платье на модном показе Фото: Алена Шишкова, Instagram

Известная модель и уроженка Тюмени Алена Шишкова продемонстрировала публике свадебное платье. В нем она вышла на подиум во время показа на Неделе моды в Москве, которая проходит в столице.

Бывшая подруга рэпера Тимати опубликовала серию фото с показа на своей странице в Instagram. На них она позирует в дизайнерском свадебном платье. «Тимати уже все локти сгрыз? Очень красивая»; «Богиня. Нет слов. Нереально красивая красивая девушка и успешная в своих делах. Действительно модель!»; «Выходите за меня замуж!», — восхищаются ее образом подписчики. Однако некоторые нашли в снимках Шишковой и минусы: «Красивая очень, но неестественная, неживая как картина»; «Алена посредственна, а вот молодые люди сзади — супер».

Напомним, тюменская модель Алена Шишкова встречалась с рэпером Тимати до 2015 года, а в 2014 году у них родилась дочь Алиса. В конце прошлого года появились слухи о романе Шишковой с основателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым.