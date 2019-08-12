Священника обвинили в грубом крещении малыша Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Сегодня 12 августа, понедельник. И вот главные новости к этому часу:

В Москве в жилом доме взорвался газ. Перекрытия здания обрушились, под завалами могут быть люди.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Нижний Тагил. Ему показали закрытые цеха Уралвагонзавода и танковых роботов.

Россияне говорят, что их зарплаты хватает только на еду и одежду. Остальные деньги уходят на кредиты с «грабительскими» процентами. Действительно ли граждане настолько бедны и почему больше всего страдают пенсионеры — в материале «URA.RU».

За последние полгода в Магнитогорске произошло несколько громких ЧП: взрыв многоэтажки, пожар на крупном рынке и подрыв автомобиля торговца. Пока силовики ищут виновных, мы узнали, как эти события связаны между собой.

Мошенники, из-за которых уборщица задолжала два миллиарда, скрылись за границей. Муж пострадавшей рассказал, как на самом деле преступники провернули аферу с кредитом.

В интернете обсуждают видео, где священник из Ленинградской области грубо обращается с малышом во время крещения. Мать ребенка пожаловалась на служителя церкви в полицию, а тот, в свою очередь, пригрозил женщине «скорбью». Также за священника вступилась православная активистка, которая обвинила в случившемся маму малыша.