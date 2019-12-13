Сбербанк рассказал, на что копит деньги российская молодежь

Россиянам хватит накоплений на семь месяцев, если их уволят с работы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская молодежь чаще всего копит деньги на покупку квартиры и путешествия. Такой информацией поделились специалисты Сбербанка на основании опроса среди работающих россиян младше 30 лет в городах с населением более 500 тысяч человек.

«Среди целей накопления оказались покупка квартиры (17% опрошенных), путешествия и отдых (16%), ремонт квартиры и приобретение машины (по 12%)», — говорится в исследовании. Помимо этого, 7% респондентов используют накопления для инвестиций. 4% опрошенных копят на грядущую пенсию.

Уточняется, что 70% российской молодежи имеют накопления. Из этого числа 36% респондентов откладывают деньги от случая к случаю, а 34% копят деньги постоянно. В среднем накоплений у россиян хватит на семь месяцев в том случае, если их уволят с работы, уточняют «Известия».

Авторы исследования также назвали города, где живет больше всего «сберегателей». Лидером рейтинга оказался Санкт-Петербург. В топ-10 оказался только один уральский город — Тюмень.