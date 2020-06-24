Резкое похолодание ожидается на Урале

На Урале температура опустится ниже нормы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Урал и южную половину европейской части России в ближайшие дни ждет похолодание. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ниже нормы на 4-6 градусов прогнозируется температура на верхней Волге, конечно же, на Урале и с постепенным смещение к нижней Волге», — приводит слова синоптика РИА Новости. Температура в южной части страны вернется к норме. В районе нижней Волги и в Ставрополье термометр покажет привычные летом 23-28 градусов тепла, уточняют «Невские новости».

На верхней и средней Волге станет прохладнее на 4-6 градусов. Также похолодает на Урале. Там температура опустится ниже средних значений, до 11-13 градусов. Позже холод все-таки сместится и к нижней Волге.

23 июня Вильфанд пообещал россиянам сильное потепление. Это коснется Москвы.

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