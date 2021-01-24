В России резко ускорилось распространение коронавируса

Количество зараженных коронавирусом людей в сутки выросло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России за минувшие сутки было зафиксировано 21 127 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Коэффициент распространения COVID-19 в стране достиг 0,96.

«За последние сутки в России зарегистрировано 21 127 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — сообщили в оперштабе. Жертвами COVID-19 стали 491 человек, вылечились — 22 445.

Москва снова оказалась в лидерах по количеству новых заражений коронавирусом. Там выявлено 3 069 больных. За сутки в Санкт-Петербурге, который вновь вернулся на второе место по зараженным, выявлено 2 929 случаев COVID-19. На третьем месте по числу зараженных остается Московская область — там обнаружено 1 134 случая коронавируса.

В регионах УрФО также сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. В Свердловской области за сутки COVID-19 подтвердился у 392 человек. В Пермском крае коронавирусную инфекцию нашли у 295 человек, в Челябинской области коронавирусом заразился 291 житель. В ХМАО коронавирусом заболели еще 214 человек, в Тюменской области — 158, в Курганской — 102. Меньше всего новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано в ЯНАО — 89.

Всего за время пандемии COVID-19 был выявлен у 3 719 400 россиян. Жертвами инфекции стали 69 462 человек. Днем ранее было выявлено 20 921 новых случаев коронавируса, жертвами инфекции стали 559 человек, пишет портал argumenti.ru.