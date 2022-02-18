Шипулин назвал скандал с Валиевой «политическим давлением»

18 февраля 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин считает допинг-скандал с фигуристкой Камилой Валиевой политическим давлением. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в резиденции губернатора Свердловской области, передает корреспондент URA.RU. «Она сильнее других спортсменок и может завоевывать медали для нашей страны, поэтому у меня чувство двойственное. Результат теста знали заранее, но озвучили его лишь после нашего золота [на Олимпиаде-2022 в Пекине]. Здесь чувствуется какое-то политическое давление», — заявил Шипулин. Он отметил, что, судя по состоянию Валиевой на произвольной программе, ее намеренно «задавили психологически». В допинг-пробе фигуристки из Казани Камилы Валиевой в декабре 2021 года обнаружилось запрещенное для спортсменов вещество триметазидин. Ей грозило отстранение от выступлений на зимней Олимпиаде в Пекине. Временное отстранение с фигуристки сняли, но в МОК заявили, что не засчитают ей чемпионство в случае победы. 15 февраля Валиева одержала победу в короткой программе — она набрала 82,1 балла и обошла японскую спортсменку. По итогам двух программ (произвольная состоялась 17 февраля) Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе место. Камила Валиева осталась без медали.