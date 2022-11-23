Депутаты ГД от Курганской и Челябинской областей объединились для помощи бойцам ЛНР

23 ноября 2022 в 10:11 Размер текста - 17 +

Челябинские бойцы получили необходимые вещи от депутатов Госдумы Владимира Павлова и Александра Ильтякова (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутаты Госдумы РФ Александр Ильтяков от Курганской области и Владимир Павлов от Челябинской области совместно подготовили партию продуктов, которую доставили российским военнослужащим в Луганскую Народную Республику. Об этом в своем telegram-канале сообщает Павлов. «Во время поездки в ЛНР передали нашим мобилизованным ребятам из 55-й бригады, челябинским бойцам спецназа, Росгвардии и служащим комендатуры организованную им партию продуктов — несколько тысяч банок мясных и рыбных консервов высококлассного качества производства курганской компании „Велес“ (принадлежит депутату Ильтякову — прим. ред.)», — пишет Павлов. Также он отметил, что в построенном Ильтяковым храме Рождества Христова в селе Частоозерье Курганской области регулярно будут молиться о здравии бойцов, за каждого поименно. В том числе депутат Павлов поблагодарил Ильтякова за поддержку и помощь челябинским военнослужащим. Ранее URA.RU сообщало, что депутат ГД РФ Владимир Павлов 22 ноября встретился с бойцами 55-й отдельной мотострелковой бригады, которая базируется в ЛНР. Всего в бригаде проходят службу 250 военных из Челябинской области. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины.

Депутаты Госдумы РФ Александр Ильтяков от Курганской области и Владимир Павлов от Челябинской области совместно подготовили партию продуктов, которую доставили российским военнослужащим в Луганскую Народную Республику. Об этом в своем telegram-канале сообщает Павлов. «Во время поездки в ЛНР передали нашим мобилизованным ребятам из 55-й бригады, челябинским бойцам спецназа, Росгвардии и служащим комендатуры организованную им партию продуктов — несколько тысяч банок мясных и рыбных консервов высококлассного качества производства курганской компании „Велес“ (принадлежит депутату Ильтякову — прим. ред.)», — пишет Павлов. Также он отметил, что в построенном Ильтяковым храме Рождества Христова в селе Частоозерье Курганской области регулярно будут молиться о здравии бойцов, за каждого поименно. В том числе депутат Павлов поблагодарил Ильтякова за поддержку и помощь челябинским военнослужащим. Ранее URA.RU сообщало, что депутат ГД РФ Владимир Павлов 22 ноября встретился с бойцами 55-й отдельной мотострелковой бригады, которая базируется в ЛНР. Всего в бригаде проходят службу 250 военных из Челябинской области. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины.