На тюменской «трассе смерти» перекроют движение

Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекроют 2 ноября

31 октября 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Трассу перекроют из-за работ по натяжке проводов Фото: Денис Моргунов © URA.RU На трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск 2 ноября перекроют движение из-за работ по натяжке проводов. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре». «На автодороге Р-404 перекроют движение 2 ноября. На трассе Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, на 531 км будут производиться работы по натяжке проводов. Движение будет перекрыто с 10:30 до 11:00, с 11:30 до 12:00 и с 12:30 до 13:00», — рассказали в «Уралуправтодоре». Дорогу из Тюмени в ХМАО прозвали «трассой смерти» из-за большого количества трагических ДТП. Ранее URA.RU писало, что здесь большегруз протаранил автомобиль, который выехал на встречную полосу. В аварии погибли три человека.

На трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск 2 ноября перекроют движение из-за работ по натяжке проводов. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре». «На автодороге Р-404 перекроют движение 2 ноября. На трассе Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, на 531 км будут производиться работы по натяжке проводов. Движение будет перекрыто с 10:30 до 11:00, с 11:30 до 12:00 и с 12:30 до 13:00», — рассказали в «Уралуправтодоре». Дорогу из Тюмени в ХМАО прозвали «трассой смерти» из-за большого количества трагических ДТП. Ранее URA.RU писало, что здесь большегруз протаранил автомобиль, который выехал на встречную полосу. В аварии погибли три человека.