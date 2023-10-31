На тюменской «трассе смерти» перекроют движение

На трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск 2 ноября перекроют движение из-за работ по натяжке проводов. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре».
«На автодороге Р-404 перекроют движение 2 ноября. На трассе Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, на 531 км будут производиться работы по натяжке проводов. Движение будет перекрыто с 10:30 до 11:00, с 11:30 до 12:00 и с 12:30 до 13:00», — рассказали в «Уралуправтодоре».
Дорогу из Тюмени в ХМАО прозвали «трассой смерти» из-за большого количества трагических ДТП. Ранее URA.RU писало, что здесь большегруз протаранил автомобиль, который выехал на встречную полосу. В аварии погибли три человека.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.