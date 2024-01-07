От травм скончался второй участник ДТП на трассе «Пермь — Екатеринбург». Фото

07 января 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Пассажир Lada Granta скончался от полученных травм на месте Фото: Денис Моргунов © URA.RU Смертельное ДТП, произошедшее на трассе «Пермь — Екатеринбург» вечером 6 января, случилось из-за того, что водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta. Пассажир Chevrolet Niva скончался на месте, водитель умер в больнице. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель автомашины Chevrolet Niva, двигаясь со стороны Екатеринбурга в направлении города Пермь по неустановленным причинам не справился с управлением транспортного средства, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Там водитель совершил столкновение с автомобилем Lada Granta. <…> [Пострадавшие] доставлены в Красноуфимскую РБ, где впоследствии водитель автомашины Chevrolet Niva от полученных травм скончался», — говорится в telegram-канале ведомства. Происшествие произошло на 164 километре Пермского тракта в 20:40 6 января. В ДТП также пострадали водитель и пассажиры Lada Granta, один из которых — 13-летний мальчик. Все они госпитализированы. Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области

Смертельное ДТП, произошедшее на трассе «Пермь — Екатеринбург» вечером 6 января, случилось из-за того, что водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta. Пассажир Chevrolet Niva скончался на месте, водитель умер в больнице. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель автомашины Chevrolet Niva, двигаясь со стороны Екатеринбурга в направлении города Пермь по неустановленным причинам не справился с управлением транспортного средства, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Там водитель совершил столкновение с автомобилем Lada Granta. <…> [Пострадавшие] доставлены в Красноуфимскую РБ, где впоследствии водитель автомашины Chevrolet Niva от полученных травм скончался», — говорится в telegram-канале ведомства. Происшествие произошло на 164 километре Пермского тракта в 20:40 6 января. В ДТП также пострадали водитель и пассажиры Lada Granta, один из которых — 13-летний мальчик. Все они госпитализированы.