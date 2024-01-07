От травм скончался второй участник ДТП на трассе «Пермь — Екатеринбург». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие дороги. Тюмень , зима, автомобиль, ограждение, трасса, дорога
Пассажир Lada Granta скончался от полученных травм на месте Фото:

Смертельное ДТП, произошедшее на трассе «Пермь — Екатеринбург» вечером 6 января, случилось из-за того, что водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta. Пассажир Chevrolet Niva скончался на месте, водитель умер в больнице. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Водитель автомашины Chevrolet Niva, двигаясь со стороны Екатеринбурга в направлении города Пермь по неустановленным причинам не справился с управлением транспортного средства, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Там водитель совершил столкновение с автомобилем Lada Granta. <…> [Пострадавшие] доставлены в Красноуфимскую РБ, где впоследствии водитель автомашины Chevrolet Niva от полученных травм скончался», — говорится в telegram-канале ведомства.

Происшествие произошло на 164 километре Пермского тракта в 20:40 6 января. В ДТП также пострадали водитель и пассажиры Lada Granta, один из которых — 13-летний мальчик. Все они госпитализированы.

Фото:

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Смертельное ДТП, произошедшее на трассе «Пермь — Екатеринбург» вечером 6 января, случилось из-за того, что водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta. Пассажир Chevrolet Niva скончался на месте, водитель умер в больнице. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель автомашины Chevrolet Niva, двигаясь со стороны Екатеринбурга в направлении города Пермь по неустановленным причинам не справился с управлением транспортного средства, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Там водитель совершил столкновение с автомобилем Lada Granta. <…> [Пострадавшие] доставлены в Красноуфимскую РБ, где впоследствии водитель автомашины Chevrolet Niva от полученных травм скончался», — говорится в telegram-канале ведомства. Происшествие произошло на 164 километре Пермского тракта в 20:40 6 января. В ДТП также пострадали водитель и пассажиры Lada Granta, один из которых — 13-летний мальчик. Все они госпитализированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...