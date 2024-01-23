Генерал ВСУ Сырский поехал под Артемовск из-за напряженной ситуации

23 января 2024 в 08:51 Размер текста - 17 +

ВСУ находятся в тяжелой ситуации, заявил Александр Сырский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский посетил бригады на артемовском и северском направлениях. По его словам, на данных участках фронта украинская армия находится в напряженной ситуации. «Продолжаем работу с командирами бригад на северском и артемовском направлениях. Обстановка остается очень напряженной», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он объяснил, что проблемы украинской армии заключаются в интенсивном применении артиллерии, минометов, ударных дронов и штурмовых действий со стороны ВС РФ. ВСУ отступают со своих позиций под Артемовском (Бахмут). В последние две недели украинские военные отошли вглубь своей обороны. Известно, что десантники из южной группировки уничтожили группу бойцов ВСУ при помощи дронов. Событие произошло возле дороги на Часов Яр на артемовском направлении, передает Life .

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский посетил бригады на артемовском и северском направлениях. По его словам, на данных участках фронта украинская армия находится в напряженной ситуации. «Продолжаем работу с командирами бригад на северском и артемовском направлениях. Обстановка остается очень напряженной», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он объяснил, что проблемы украинской армии заключаются в интенсивном применении артиллерии, минометов, ударных дронов и штурмовых действий со стороны ВС РФ. ВСУ отступают со своих позиций под Артемовском (Бахмут). В последние две недели украинские военные отошли вглубь своей обороны. Известно, что десантники из южной группировки уничтожили группу бойцов ВСУ при помощи дронов. Событие произошло возле дороги на Часов Яр на артемовском направлении, передает Life.