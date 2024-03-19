Россия продвигается на фронте, Франция отправляет войска на Украину: главное об СВО 19 марта

Глава СВР Нарышкин: Франция отправит свои войска на Украину
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Докучаевск. ДНР, дым, колонна, армия, военные, техника, донбасс, днр, танк, сбойка
Франция отправит на Украину две тысячи солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Франция готовит 2000 своих военных для отправки на Украину. ВС РФ освободили населенный пункт Орловка в ДНР. Главные новости спецоперации к вечеру 19 марта — в материале URA.RU.

Новость по теме
Франция отправит две тысячи военных на Украину: что известно

Франция отправит военных на Украину

Директор Службы внешней разведки РФ и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщил, что французская сторона готовит контингент для отправки на Украину. В его состав входят две тысячи военнослужащих. Нарышкин добавил, что это войско станет легитимной целью ВС РФ. Французских солдат ждет такая же судьба, как и тех французов, которые когда-либо приходили в Россию с недружественными намерениями.

Позже французский полковник Винсент Арбаретьер заявил, что страна разместит свои войска по Днепру. Вторым вариантом дислокации является размещение военных вдоль границы Украины и Белоруссии.

ВС РФ освободили Орловку в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Орловка в Донецкой Народной Республике. В Минобороны РФ отметили, что также военные улучшили свое положение по переднему краю.

Армия России уничтожает диверсантов

В приграничном с Белгородской областью районе разведка группировки войск «Запад» ликвидировала диверсионно-разведывательные группы Украины. Противника и его технику удалось полностью уничтожить. Кроме того, ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации ДРГ в населенном пункте Рыжевка Сумской области.

Удар ВСУ по Лисичанску

Украинская армия в Лисичанске (ЛНР) нанесла удар по жилому дому. В результате были повреждены шесть квартир. По предварительным данным, под завалами находится один человек.

На границе России ликвидировали ДРГ

ВС РФ у границ Курской и Белгородской областей ликвидировали места дислокации украинских ДРГ. Удары были нанесены планирующими бомбами. В частности, в Курской области удары наносились авиабомбами с универсальным модулем коррекции и планирования, передает «Пятый канал».

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Франция готовит 2000 своих военных для отправки на Украину. ВС РФ освободили населенный пункт Орловка в ДНР. Главные новости спецоперации к вечеру 19 марта — в материале URA.RU. Директор Службы внешней разведки РФ и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщил, что французская сторона готовит контингент для отправки на Украину. В его состав входят две тысячи военнослужащих. Нарышкин добавил, что это войско станет легитимной целью ВС РФ. Французских солдат ждет такая же судьба, как и тех французов, которые когда-либо приходили в Россию с недружественными намерениями. Позже французский полковник Винсент Арбаретьер заявил, что страна разместит свои войска по Днепру. Вторым вариантом дислокации является размещение военных вдоль границы Украины и Белоруссии. Российская армия освободила населенный пункт Орловка в Донецкой Народной Республике. В Минобороны РФ отметили, что также военные улучшили свое положение по переднему краю. В приграничном с Белгородской областью районе разведка группировки войск «Запад» ликвидировала диверсионно-разведывательные группы Украины. Противника и его технику удалось полностью уничтожить. Кроме того, ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации ДРГ в населенном пункте Рыжевка Сумской области. Украинская армия в Лисичанске (ЛНР) нанесла удар по жилому дому. В результате были повреждены шесть квартир. По предварительным данным, под завалами находится один человек. ВС РФ у границ Курской и Белгородской областей ликвидировали места дислокации украинских ДРГ. Удары были нанесены планирующими бомбами. В частности, в Курской области удары наносились авиабомбами с универсальным модулем коррекции и планирования, передает «Пятый канал».
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